Galatasaray'ın 24. şampiyonluğu sonrası Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'tan ilk paylaşım! "Şeref kimileri için..."

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup etse de Galatasaray'ın Konyaspor'u mağlup etmesiyle ligi 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Mert Hakan Yandaş sosyal medya hesabından olay bir paylaşımda bulundu.

"ŞEREF KİMİLERİ İÇİN..."

Sarı-Kırmızılı takıma göndermede bulunan Yandaş "Bu büyük taraftara hak ettiği mutlulukları yaşatmak için terimizin son damlasına kadar savaştık, ama bazı ENGELLER vardı aşamadık. 'Çamurlu' sahalardan geçtik ama hiç 'KİR' içinde olmadık. 'Şeref' kimileri için taşıması ağır bir yüktür. Sonuna kadar FENERBAHÇE." ifadelerini kullandı.





