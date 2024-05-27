SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Galatasaray'ın 24. şampiyonluğu sonrası Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'tan ilk paylaşım! "Şeref kimileri için..."

Galatasaray'ın 24. şampiyonluğu sonrası Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'tan ilk paylaşım! "Şeref kimileri için..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.05.2024 07:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor'u mağlup ederek Süper Lig'deki 24. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ın bu şampiyonluğunun yankıları sürerken, Sarı-Kırmızılı taraftarların en tepkili olduğu isimlerin başında gelen Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'tan bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın 24. şampiyonluğu sonrası Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'tan ilk paylaşım! "Şeref kimileri için..."
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup etse de Galatasaray'ın Konyaspor'u mağlup etmesiyle ligi 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Mert Hakan Yandaş sosyal medya hesabından olay bir paylaşımda bulundu.

"ŞEREF KİMİLERİ İÇİN..."

Mert-Hakan-Yandas

Sarı-Kırmızılı takıma göndermede bulunan Yandaş "Bu büyük taraftara hak ettiği mutlulukları yaşatmak için terimizin son damlasına kadar savaştık, ama bazı ENGELLER vardı aşamadık. 'Çamurlu' sahalardan geçtik ama hiç 'KİR' içinde olmadık. 'Şeref' kimileri için taşıması ağır bir yüktür. Sonuna kadar FENERBAHÇE." ifadelerini kullandı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım''''Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım''
Astrolog Meral Güven gitti Dinçer Güner geldi! Aylar önce söylemişAstrolog Meral Güven gitti Dinçer Güner geldi! Aylar önce söylemiş
Dursun Özbek gözünü yeni şampiyonluğa dikti!Dursun Özbek gözünü yeni şampiyonluğa dikti!
Anahtar Kelimeler:
Mert Hakan Yandaş son dakika Şampiyonluk fenerbahçe galatasaray
En Çok Okunan Haberler
AFAD duyurdu! İstanbul korkutan deprem

AFAD duyurdu! İstanbul korkutan deprem

Mersin-Adana otoyolunda katliam gibi kaza! Vali acı tabloyu açıkladı

Mersin-Adana otoyolunda katliam gibi kaza! Vali acı tabloyu açıkladı

Astrolog Meral Güven küfürler savurdu!

Astrolog Meral Güven küfürler savurdu!

Gece yarısı sosyal medyada kavga çıktı!

Gece yarısı sosyal medyada kavga çıktı!

Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası olay yaratan ifadeler! ''Oh canıma değsin, beter olun''

Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası olay yaratan ifadeler! ''Oh canıma değsin, beter olun''

''İşin içinde Kerem Aktürkoğlu olunca bazı şeyler göz ardı ediliyor''

''İşin içinde Kerem Aktürkoğlu olunca bazı şeyler göz ardı ediliyor''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.