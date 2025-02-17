Galatasaray'ın 8 milyon Euro ödediği Cuesta için eski kulübünden ilginç sözler! 'Zaten yerini kaybetmişti...'

Devre arasında Ahmed Kutucu, Morata, Cuesta, Mario Lemina ve Frankowski gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray; Çaykur Rizespor maçında kayıp vermeden derbiyi düşünmenin planlarını yapıyor.

Sarı kırmızılılarda Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta'nın eski kulübü Genk'in futbol şube sorumlusu Dimitri De Conde, oyuncunun Galatasaray'a transferi hakkında konuşurken ilginç ifadeler kullandı:

"İLK 11'DEKİ YERİNİ KAYBETMİŞTİ"

"Cuesta, gitmek istiyord. Bizim takımımızda ilk 11'deki yerini de kaybettiği bir sır değildi. Milli takımdaki geleceğini de düşünüyordu. Galatasaray'da oynaması garantiydi, hemen ilk 11'de yer aldı."

BONSERVİSİNE 8 MİLYON EURO VERİLDİ

Galatasaray, Cuesta için Club Genk'e 8 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Galatasaray taraftarının büyük bir bölümü bu transfer için ödenen bonservis bedelinin fazla olduğunu ifade etmişti.

1999 yılında Medellin'de doğan Carlos Cuesta, kariyerine Nacional takımında başladı. Buradan 2019'da Genk'e transfer olan Cuesta, Avrupa'daki ilk deneyimini de Belçika takımında yaşamış oldu. Genç oyuncu geçtiğimiz hafta Galatasaray'a imza attı.