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Galatasaray'ın açıklamasına Ümit Özat'tan büyük tepki! Fenerbahçe derbisini işaret etti

Galatasaray’ın Gençlerbirliği maçı öncesinde yaptığı hakem açıklaması, Ümit Özat’ın sert tepkisine neden oldu. Sarı-kırmızılıların çıkışını eleştiren eski Fenerbahçe kaptanı, şampiyonluklar üzerinden dikkat çeken bir kıyaslama yaparken yorumu gündem oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın açıklamasına Ümit Özat'tan büyük tepki! Fenerbahçe derbisini işaret etti
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray’ın Gençlerbirliği maçı öncesinde yaptığı hakem açıklamasını değerlendiren Fenerbahçe’nin eski kaptanlarından Ümit Özat, sarı-kırmızılı kulübe yönelik sert ifadeler kullandı. Özat, Galatasaray’ın olası bir puan kaybının sorumluluğunu hakemlere yüklemeye hazırlandığını savundu.

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ÜMİT ÖZAT’TAN GALATASARAY’A TEPKİ

Galatasaray ın açıklamasına Ümit Özat tan büyük tepki! Fenerbahçe derbisini işaret etti 1

Galatasaray’ın dört sezondur üst üste şampiyon olmasına rağmen hakemlerden şikâyet etmesini eleştiren Ümit Özat, açıklamanın Fenerbahçe maçı öncesinde yapıldığına dikkat çekti.

"FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ..."

Galatasaray ın açıklamasına Ümit Özat tan büyük tepki! Fenerbahçe derbisini işaret etti 2

"Galatasaray'ın yaptığı açıklamanın tek bir anlamı var. Fenerbahçe maçı öncesi puan kaybedersek veya oyuncumuz atılırsa sizden biliriz. 4 yıldır üst üste şampiyon olan siz şikayetçisiniz. Ya bir hakemden 4 yıldır üst üste şampiyon olan takım mı şikayetçi? Yoksa 12 yıldır şampiyon olmayan takım mı şikayetçi olur? Hani yavuz hırsız ev sahibine baskın çıkarmış derler ya... Böyle bir şey olabilir mi ya?"

"KURBANLIK KOYUN ARANIYOR"

Galatasaray ın açıklamasına Ümit Özat tan büyük tepki! Fenerbahçe derbisini işaret etti 3

Ümit Özat, Gençlerbirliği karşılaşmasına ilişkin değerlendirmesinde de dikkat çeken bir benzetme yaptı. Eski futbolcu, "Kurbanlık koyun aranıyor. O da bugün Gençlerbirliği olacak gibi." ifadelerini kullandı.

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MS
Gençlerbirliği Gençlerbirliği
0 - 1
Galatasaray Galatasaray
19:00
Fenerbahçe Fenerbahçe
-
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor

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Ümit Özat son dakika fenerbahçe galatasaray
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