SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın aklı Barcelona'da kaldı! Gaziantep FK'dan müthiş geri dönüş...

Galatasaray'ın aklı Barcelona'da kaldı! Gaziantep FK'dan müthiş geri dönüş...

20.03.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu. Hafta içinde Barcelona ile karşılaşan ve şanssız bir şekilde sahadan 2-1 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmişti. Bu sonucun ardından lige odaklanan Galatasaray, Gaziantep FK'yı yenip üst sıralara tırmanma planı yapıyordu. Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılmak için çabalayan Galatasaray, 1-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve rakibine 3-1 mağlup olarak büyük yara aldı.

Galatasaray'ın aklı Barcelona'da kaldı! Gaziantep FK'dan müthiş geri dönüş...
Alexandru Maxim

Alexandru Maxim

ROM Romanya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Gazişehir Gaziantep
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Hafta içinde Barcelona mağlubiyetiyle yıkılan Galatasaray, çabuk toparlanarak Gaziantep FK deplasmanına çıktı. Domenec Torrent yönetimindeki sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak ligde son 5 maçta 4. galibiyetini almanın planını yapıyordu. Karşılıklı ataklara sahne olan maç nefes kesti. Galatasaray'ın 1-0 öne geçtiği maçı müthiş bir geri dönüş yaparak Gaziantep FK 3-1 kazandı.

KEREM GETİRDİ, GOMIS ATTI!

a3db3941e952aa00749412112e9f130c

Karşılaşmanın 34. dakikasında Kerem sol taraftan muhteşem sıyrıldı rakibinden Morutan'a pasını verdi. Morutan'ın savunmadan dönen topunu iyi takip eden gomis topu ağlara gönderdi. Galatasaray 1-0 öne geçti...

KEREM AKTÜRKOĞLU KORKUTTU

adaa4434-c7a5-439d-9257-f768dbb93576

Maçta iki kez sakatlık geçiren genç oyuncu sevenlerini korkuttu. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle oyuna devam edebilen yıldız oyuncu aldığı darbelere rağmen karşılaşmaya devam etmek istediğini kenar yönetimine bildirdi.

TAM İLK YARI BİTTİ DERKEN 1-1 OLDU

966918d7-7a18-487e-b246-3ce97b88d019

45+3'te Gaziantep FK duran top sonrası kullandığı serbest vuruşta golü buldu. Papy Djilobodji topu ağlara gönderdi Gaziantep FK beraberliği yakaladı. 33 yaşındaki Senegalli bu sezonki 4. Süper Lig golünü attı.

PENALTIDAN GOL GELDİ! SKOR 2-1

FOTNiSQXMAIuyyv

Gaziantep FK penaltı kazandı. Berkan'ın Figueiredo'ya müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi. 71. dakikada Maxim penaltından skoru 2-1 yaptı. Alexandru Maxim, Gaziantep FK formasıyla Süper Lig'de kullandığı 18 penaltı atışını da gole çevirdi.

GAZİANTEP FARKI 2'YE ÇIKARDI

FOTPDyWXsAMhXex

Karşılaşmanın 81. dakikasında fark 2'ye çıktı. Maxim'in pasında Figueiredo skoru 3-1 yaptı. Figueiredo son lig golünü 8 Ocak 2022'de VavaCars Fatih Karagümrük'e atmıştı.

2 SAĞ BEK TRİBÜNDE YER ALDI

623728c766a97ccbdb10536b

Galatasaray’da Mustafa Muhammed ile Ömer Bayram sarı kart cezalarından dolayı, Arda Turan da sakatlığından dolayı Gaziantep’e götürülmemişti. Omar Elabdellaoui ve Sacha Boey ise kamp kadrosunda olmalarına rağmen maçın kadrosuna yer almadı.

FERNANDO MUSLERA 97 GÜN SONRA KALEDE

FOSRYk7XoAArrxG

Galatasaray’ın kaptanı Fernando Muslera, Gaziantep FK maçıyla sahalara döndü. Muslera, 13 Aralık 2021 tarihinde Sivasspor ile deplasmanda oynanan mücadelede sakatlanmıştı. Uzun bir tedavi süreci geçiren Uruguaylı file bekçisi, Gaziantep müsabakasıyla 97 gün sonra görev aldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray taraftarı Gomis'i takımdan kovdu!Galatasaray taraftarı Gomis'i takımdan kovdu!
Biri Enes Ünal'ı durdursun!Biri Enes Ünal'ı durdursun!
Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Türk futboluna büyük şok!Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Türk futboluna büyük şok!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu Gaziantep FK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete ikinci zamda tarih netleşiyor! İşte masadaki rakam

Asgari ücrete ikinci zamda tarih netleşiyor! İşte masadaki rakam

Giresun'da gözlerden uzak yaşıyor! Son hali dikkat çekti

Giresun'da gözlerden uzak yaşıyor! Son hali dikkat çekti

Yunus Akgün, Galatasaray'a geri dönecek mi? Resmen açıkladı...

Yunus Akgün, Galatasaray'a geri dönecek mi? Resmen açıkladı...

Galatasaray'da Domenec Torrent'ten son şans! Arda, Feghouli ve Babel...

Galatasaray'da Domenec Torrent'ten son şans! Arda, Feghouli ve Babel...

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü milli arada geliyor!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü milli arada geliyor!

Kerem Aktürkoğlu neler yaptı öyle! ''100 milyon euro''

Kerem Aktürkoğlu neler yaptı öyle! ''100 milyon euro''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyadan tepki gösterdi! Chelsea’ye destek oldu

Sosyal medyadan tepki gösterdi! Chelsea’ye destek oldu

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Anında açar tek yapmanız gereken koklamak!

Anında açar tek yapmanız gereken koklamak!

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.