Galatasaray'ın aklı Barcelona'da kaldı! Gaziantep FK'dan müthiş geri dönüş...

Hafta içinde Barcelona mağlubiyetiyle yıkılan Galatasaray, çabuk toparlanarak Gaziantep FK deplasmanına çıktı. Domenec Torrent yönetimindeki sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak ligde son 5 maçta 4. galibiyetini almanın planını yapıyordu. Karşılıklı ataklara sahne olan maç nefes kesti. Galatasaray'ın 1-0 öne geçtiği maçı müthiş bir geri dönüş yaparak Gaziantep FK 3-1 kazandı.

KEREM GETİRDİ, GOMIS ATTI!

Karşılaşmanın 34. dakikasında Kerem sol taraftan muhteşem sıyrıldı rakibinden Morutan'a pasını verdi. Morutan'ın savunmadan dönen topunu iyi takip eden gomis topu ağlara gönderdi. Galatasaray 1-0 öne geçti...

KEREM AKTÜRKOĞLU KORKUTTU

Maçta iki kez sakatlık geçiren genç oyuncu sevenlerini korkuttu. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle oyuna devam edebilen yıldız oyuncu aldığı darbelere rağmen karşılaşmaya devam etmek istediğini kenar yönetimine bildirdi.

TAM İLK YARI BİTTİ DERKEN 1-1 OLDU

45+3'te Gaziantep FK duran top sonrası kullandığı serbest vuruşta golü buldu. Papy Djilobodji topu ağlara gönderdi Gaziantep FK beraberliği yakaladı. 33 yaşındaki Senegalli bu sezonki 4. Süper Lig golünü attı.

PENALTIDAN GOL GELDİ! SKOR 2-1

Gaziantep FK penaltı kazandı. Berkan'ın Figueiredo'ya müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi. 71. dakikada Maxim penaltından skoru 2-1 yaptı. Alexandru Maxim, Gaziantep FK formasıyla Süper Lig'de kullandığı 18 penaltı atışını da gole çevirdi.

GAZİANTEP FARKI 2'YE ÇIKARDI

Karşılaşmanın 81. dakikasında fark 2'ye çıktı. Maxim'in pasında Figueiredo skoru 3-1 yaptı. Figueiredo son lig golünü 8 Ocak 2022'de VavaCars Fatih Karagümrük'e atmıştı.

2 SAĞ BEK TRİBÜNDE YER ALDI

Galatasaray’da Mustafa Muhammed ile Ömer Bayram sarı kart cezalarından dolayı, Arda Turan da sakatlığından dolayı Gaziantep’e götürülmemişti. Omar Elabdellaoui ve Sacha Boey ise kamp kadrosunda olmalarına rağmen maçın kadrosuna yer almadı.

FERNANDO MUSLERA 97 GÜN SONRA KALEDE

Galatasaray’ın kaptanı Fernando Muslera, Gaziantep FK maçıyla sahalara döndü. Muslera, 13 Aralık 2021 tarihinde Sivasspor ile deplasmanda oynanan mücadelede sakatlanmıştı. Uzun bir tedavi süreci geçiren Uruguaylı file bekçisi, Gaziantep müsabakasıyla 97 gün sonra görev aldı.



