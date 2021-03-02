Galatasaray'ın Ankaragücü maç kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın MKE Ankaragücü maçı kafilesi belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemiz dışında eksik yok.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 26 maç oynayan Galatasaray, 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 57 puanla lider durumda bulunuyor.

MKE Ankaragücü ise ligde çıktığı 25 maçın 5'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 15'ini ise kaybetti. Başkent ekibi, 20 puanla 27. haftayı son sırada tamamladı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Alanyaspor maçında olduğu gibi Ankaragücü maçında da "takımda bulunan herkesi" kamp kadrosuna dahil etti ve Ankara'ya götürdü.



