Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu Xhaka, Fenerbahçe'ye önerildi! Her an masadan kalkabilirler...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın görüştüğü Bayer Leverkusenli yıldız futbolcu Granit Xhaka, menajerleri tarafından Fenerbahçe'ye de önerilince sarı-kırmızılıların tüm emekleri çöpe gitti.

GALATASARAY XHAKA İLE TEMASA GEÇMİŞTİ

Bir süredir Xhaka ve menajeriyle temasta bulunan Galatasaray, yıldız oyuncuyla anlaşmak için belirli bir seviyeye gelmişti. Dursun Özbek yönetimi sessiz sedasız bu transferi götürürken, Xhaka'nın menajerinden şoke eden bir hamle geldi.

XHAKA'YI FENERBAHÇE'YE ÖNERDİ

Galatasaray ile görüşmelerini sürdüren Xhaka'nın menajeri, yıldız oyuncuyu aynı anda Fenerbahçe'ye de önerdi. Umduğu cevabı ilk aşamada sarı-lacivertlilerden alamayan Xhaka'nın menajeri, sezon sonu için yeniden randevu aldı. Yapılan bu hamle Galatasaray'ın hiç hoşuna gitmedi. Sarı-kırmızılılar alternatif oyuncu bulması halinde direkt olarak masadan kalkacak.