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  4. Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu Xhaka, Fenerbahçe'ye önerildi! Her an masadan kalkabilirler...

Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu Xhaka, Fenerbahçe'ye önerildi! Her an masadan kalkabilirler...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.04.2025 17:02
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Son dakika transfer haberleri: Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray ve Fenerbahçe şimdiden birbirlerine rakip oldu. Bayer Leverkusen'in yıldızı Granit Xhaka için bir süredir görüşmelerini sürdüren Galatasaray'a kötü haber Fenerbahçe'den geldi.

Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu Xhaka, Fenerbahçe'ye önerildi! Her an masadan kalkabilirler...
Granit Xhaka

Granit Xhaka

İSV İsviçre
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Bayer Leverkusen
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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın görüştüğü Bayer Leverkusenli yıldız futbolcu Granit Xhaka, menajerleri tarafından Fenerbahçe'ye de önerilince sarı-kırmızılıların tüm emekleri çöpe gitti.

GALATASARAY XHAKA İLE TEMASA GEÇMİŞTİ

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Bir süredir Xhaka ve menajeriyle temasta bulunan Galatasaray, yıldız oyuncuyla anlaşmak için belirli bir seviyeye gelmişti. Dursun Özbek yönetimi sessiz sedasız bu transferi götürürken, Xhaka'nın menajerinden şoke eden bir hamle geldi.

XHAKA'YI FENERBAHÇE'YE ÖNERDİ

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Galatasaray ile görüşmelerini sürdüren Xhaka'nın menajeri, yıldız oyuncuyu aynı anda Fenerbahçe'ye de önerdi. Umduğu cevabı ilk aşamada sarı-lacivertlilerden alamayan Xhaka'nın menajeri, sezon sonu için yeniden randevu aldı. Yapılan bu hamle Galatasaray'ın hiç hoşuna gitmedi. Sarı-kırmızılılar alternatif oyuncu bulması halinde direkt olarak masadan kalkacak.

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