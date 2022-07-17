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Galatasaray'ın anlaştığı Leo Dubois kimdir? Leo Dubois nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

17.07.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Leo Dubois ile ilgi yaşanan son dakika gelişmesi sonrası vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Sergio Oliviera'nın ardından orta sahaya bir takviye daha geldi. Peki Galatasaray'ın anlaştığı Leo Dubois kimdir? Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Leo Dubois ile ilgili detaylar haberimizde...

Galatasaray'ın anlaştığı Leo Dubois kimdir? Leo Dubois nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray'da Leo Dubois ile ilgi yaşanan son dakika gelişmesinin ardından sarı kırmızılı birçok taraftar arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki Galatasaray'ın anlaştığı Leo Dubois kimdir? Leo Dubois nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde....

GALATASARAY'IN ANLAŞTIĞI LEO DUBOİS KİMDİR?

Leo Dubois ya da tam adıyla Léo Michel Joseph Claude Dubois, 14 Eylül 1994 tarihinde Segré, Segré-en-Anjou Bleu, Fransa'da dünyaya geldi.

2000-2003 yılları arasında SC Saint-Gemmes d'Andigne'de oynatan Leo Dubois 2003–2008 yıları arasında Ent. S. Segre'de 2008–2012'de ise Nantes'de forma giydi.

LEO DUBOİS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel kariyeri:

2012–2016 Nantes II 40 (2)
2014–2018 Nantes 96 (3)
2018– Lyon

Milli takım kariyeri:

2016 Fransa U21 2 (0)
2019– Fransa

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galatasaray
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