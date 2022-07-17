Galatasaray'ın anlaştığı Leo Dubois kimdir? Leo Dubois nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray'da Leo Dubois ile ilgi yaşanan son dakika gelişmesinin ardından sarı kırmızılı birçok taraftar arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki Galatasaray'ın anlaştığı Leo Dubois kimdir? Leo Dubois nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde....
Leo Dubois ya da tam adıyla Léo Michel Joseph Claude Dubois, 14 Eylül 1994 tarihinde Segré, Segré-en-Anjou Bleu, Fransa'da dünyaya geldi.
2000-2003 yılları arasında SC Saint-Gemmes d'Andigne'de oynatan Leo Dubois 2003–2008 yıları arasında Ent. S. Segre'de 2008–2012'de ise Nantes'de forma giydi.
Profesyonel kariyeri:
2012–2016 Nantes II 40 (2)
2014–2018 Nantes 96 (3)
2018– Lyon
Milli takım kariyeri:
2016 Fransa U21 2 (0)
2019– Fransa
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