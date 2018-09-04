Galatasaray'ın Anthony Modeste'yi İstanbul'a getirdiği ortaya çıktı

Florya'ya götürülen ve tesisleri gezen Modeste ile anlaşmaya yakın olan sarı-kırmızılar, kulüp avukatlarından gelen "Hukuki sıkıntı yaşarız" uyarısı üzerine transferden vazgeçti.
TJ Quanjian'da yıllık 11 milyon Euro kazanan Modeste, 150 bin Euro alacağı ödenmediği için sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. (Sabah)
G.SARAY'DAN AÇIKLAMA
Bu arada Anthony Modeste'nin Galatasaray'a transfer olabileceğine dair çıkan iddialar hakkında resmi açıklama yapıldı.
Galatasaray Kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Profesyonel futbolcu Anthony Modeste'nin Kulübümüze transferi bu aşamada maalesef hukuken mümkün görülmemektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.
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