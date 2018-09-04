SPOR

Galatasaray'ın Anthony Modeste'yi İstanbul'a getirdiği ortaya çıktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.09.2018 21:14 | Son Güncelleme

Bafetimbi Gomis'in yerine düşünülen Anthony Modeste için üç hafta uğraş veren Galatasaray'ın bu süreçte Fransız forveti İstanbul'a getirdiği ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Anthony Modeste'yi İstanbul'a getirdiği ortaya çıktı

Florya'ya götürülen ve tesisleri gezen Modeste ile anlaşmaya yakın olan sarı-kırmızılar, kulüp avukatlarından gelen "Hukuki sıkıntı yaşarız" uyarısı üzerine transferden vazgeçti.

TJ Quanjian'da yıllık 11 milyon Euro kazanan Modeste, 150 bin Euro alacağı ödenmediği için sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. (Sabah)

G.SARAY'DAN AÇIKLAMA
Bu arada Anthony Modeste'nin Galatasaray'a transfer olabileceğine dair çıkan iddialar hakkında resmi açıklama yapıldı.

Galatasaray Kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Profesyonel futbolcu Anthony Modeste'nin Kulübümüze transferi bu aşamada maalesef hukuken mümkün görülmemektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

PARTNERKızgın bıçakla ilginç deneyKızgın bıçakla ilginç deney
Galatasaray, Garry Rodrigues'in yıllık ücretine zam yaptı!Galatasaray, Garry Rodrigues'in yıllık ücretine zam yaptı!
Bafetimbi Gomis, Fatih Terim'in doğum gününü kutladıBafetimbi Gomis, Fatih Terim'in doğum gününü kutladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anthony Modeste Galatasaray Tianjin Quanjian Bafetimbi Gomis

En Çok Okunan Haberler

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

'Döviz alım satımı' yapan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı'ndan 'Dolar Türk literatüründen çıkarılsın' önerisi

'Döviz alım satımı' yapan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı'ndan 'Dolar Türk literatüründen çıkarılsın' önerisi

Yevgen Seleznyov: Transferin son günü Galatasaray'dan teklif aldım!

Yevgen Seleznyov: Transferin son günü Galatasaray'dan teklif aldım!

Galatasaray'ın 21 kişilik Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı!

Galatasaray'ın 21 kişilik Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı!

Galatasaray sözleşmelerdeki bonus maddeleri yüzünden forvet transferi yapamadı!

Galatasaray sözleşmelerdeki bonus maddeleri yüzünden forvet transferi yapamadı!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosu açıklandı!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosu açıklandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Emre Akbaba, Gomis ve Modeste açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Emre Akbaba, Gomis ve Modeste açıklaması

Galatasaray'ın Anthony Modeste'yi İstanbul'a getirdiği ortaya çıktı

Galatasaray'ın Anthony Modeste'yi İstanbul'a getirdiği ortaya çıktı

Galatasaray, Garry Rodrigues'in yıllık ücretine zam yaptı!

Galatasaray, Garry Rodrigues'in yıllık ücretine zam yaptı!

Bafetimbi Gomis, Fatih Terim'in doğum gününü kutladı

Bafetimbi Gomis, Fatih Terim'in doğum gününü kutladı

Galatasaray'ın 21 kişilik Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı!

Galatasaray'ın 21 kişilik Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı!

Galatasaray sözleşmelerdeki bonus maddeleri yüzünden forvet transferi yapamadı!

Galatasaray sözleşmelerdeki bonus maddeleri yüzünden forvet transferi yapamadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.