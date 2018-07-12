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Galatasaray'ın Arsenal'den Krystian Bielik'i istediği iddia edildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.07.2018 09:35 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Arsenal forması giyen 20 yaşındaki Polonyalı stoper Krystian Bielik'i istediği öne sürüldü.

Galatasaray'ın Arsenal'den Krystian Bielik'i istediği iddia edildi

Mutlaka bir stoper takviyesi yapmak isteyen ve Jason Denayer için çalışmalarda bulunan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi. İngiliz basınına göre Sarı-Kırmızılılar, Arsenal'li Krystian Bielik'le ilgileniyor.

BIRMINGHAM DA TALİP

Son iki sezonda Birmingham ve Walshall'da kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki Polonyalı stoperin sözleşmesi 2020'de bitecek. Bielik'i Birmingham'ın da transfer etmek istediği belirtiliyor. (TAKVİM)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Krystian Bielik Spor Toto Süper Lig

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