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Galatasaray'ın Avrupa kadrosu açıklandı! AZ Alkmaar maçında temsilcimizde tam 10 eksik

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.02.2025 17:13
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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz AZ Alkmaar mücadelenin oynanmasına çok kısa bir süre kala kamp kadrosu belli oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın kadrosunda yeni transferlerden 4 isim kadroya yazılmazken sakat ve cezalılarla birlikte 10 isim yer almadı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Avrupa kadrosu açıklandı! AZ Alkmaar maçında temsilcimizde tam 10 eksik

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray mücadelenin oynanmasına az bir süre kala eleme turu play-off ilk maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

3 İSİM KART CEZALISI

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Kamp kadrosunda sarı kart cezalıları Davinson Sanchez, Lucas Torreira ve Victor Osimhen yer almadı. Ayrıca sakatlıkları devam eden Ismail Jakobs, Mauro Icardi ve Yunus Akgün de kadroya dahil edildi.

Kısıtlamalar dolayısıyla UEFA listesine yazılamayan Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Przemyslaw Frankowski ve Mario Lemina da kamp kadrosuna alınmadı.

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galatasaray uefa avrupa
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