Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçında saatler kala heyecanlandıran haber! Onlar da tribünde... Yıldız isme maç sonu teklif gelebilir!

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray'a karşılaşma öncesi sürpriz bir haber geldi.

Birçok Avrupa kulübünün peşinde olduğu yıldız isim Barış Alper Yılmaz için tribünde sürpriz scoutların olduğu öğrenildi.

BARIŞ ALPER'E YAKIN MARKAJ

Karşılaşma öncesi edinilen bilgiye göre, Napoli'den iki yetkilinin, AZ Alkmaar maçında tribünde olacağı ve rapor tutacağı bildirildi. İtalyan kulübünün sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalarak astronomik bir teklif yapması bekleniyor.

2021 yılından beri Sarı- Kırmızılılar'da forma giyen Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

BİRÇOK KULÜP TALİP OLDU

Bu sezon 32 maçta 11 gol atan ve 2 asist yapan milli oyuncu için daha önce İngiliz takımları da sıraya girmişti. Premier Lig ekiplerinden Everton, Aston Villa, Newcastle United ve West Ham United, Barış Alper Yılmaz'ın menajeri ile iletişime geçmiş ve transfer şartlarını masaya yatırmıştı.