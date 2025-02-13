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Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçında saatler kala heyecanlandıran haber! Onlar da tribünde... Yıldız isme maç sonu teklif gelebilir!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.02.2025 19:39
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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirirken bazı isimler için de teklifler almaya devam ediyor. AZ Alkmaar karşısında kritik bir mücadeleye çıkacak Sarı-Kırmızılılar'da sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçında saatler kala heyecanlandıran haber! Onlar da tribünde... Yıldız isme maç sonu teklif gelebilir!
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray'a karşılaşma öncesi sürpriz bir haber geldi.

Birçok Avrupa kulübünün peşinde olduğu yıldız isim Barış Alper Yılmaz için tribünde sürpriz scoutların olduğu öğrenildi.

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Galatasaray Galatasaray

BARIŞ ALPER'E YAKIN MARKAJ

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Karşılaşma öncesi edinilen bilgiye göre, Napoli'den iki yetkilinin, AZ Alkmaar maçında tribünde olacağı ve rapor tutacağı bildirildi. İtalyan kulübünün sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalarak astronomik bir teklif yapması bekleniyor.

2021 yılından beri Sarı- Kırmızılılar'da forma giyen Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

BİRÇOK KULÜP TALİP OLDU

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Bu sezon 32 maçta 11 gol atan ve 2 asist yapan milli oyuncu için daha önce İngiliz takımları da sıraya girmişti. Premier Lig ekiplerinden Everton, Aston Villa, Newcastle United ve West Ham United, Barış Alper Yılmaz'ın menajeri ile iletişime geçmiş ve transfer şartlarını masaya yatırmıştı.

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transfer UEFA Avrupa Ligi Barış Alper Yılmaz son dakika galatasaray
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