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Galatasaray'ın başı Morutan ile dertte! Eski kulübü FIFA'ya şikayet etti, karar bekleniyor

25.09.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Romanya ekibi FCSB'den kadrosun kattığı daha sonra kiralık olarak gönderdiği ve son olarak Ankaragücü'ne bonservisiyle birlikte sattığı Morutan transferine dair eski kulübü FIFA'ya gitti. İşte detaylar...

Olimpiu Morutan

Olimpiu Morutan

ROM Romanya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: MKE Ankaragücü
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Galatasaray'dan ayrılarak Ankaragücü'nün yolunu tutan Romanyalı futbolcu Olimpiu Morutan'ın eski kulübü FCSB, Galatasaray hakkında FIFA'ya şikayette bulundu.

"PARAYI ÖDEMEDİLER"

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Romanya basınından Emanuel Roşu'nun haberine göre; FCSB, Morutan'ın transfer anlaşmasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalması durumunda 1 milyon euro daha bonus olduğunu öne sürdü. Galatasaray tarafından bu paranın ödenmediğini belirten FCSB, soluğu FIFA'da aldı.

GALATASARAY REDDETTİ

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Galatasaray ise kendisini Morutan'ın Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalınmadan önce başka bir takıma satıldığını ve bu bedelin ödenemeyeceğini savundu. FIFA'nın önümüzdeki günlerde bu konu üzerinde bir karar vereceği öğrenildi.

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