Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu! Fiorentina, Zaniolo ile anlaştı!

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak Atalanta'ya gönderdiği Zaniolo transferinde yeni gelişmeler yaşandı. Fiorentina'nın kısa zaman önce görüştüğü Zaniolo, İtalyan devine transfer olmayı kabul etti.

FIORENTINA ANLAŞMA SAĞLADI

İtalyan basınından Tuttomercato'da yer alan habere göre, Fiorentina, Zaniolo ile anlaşma sağladı.

GALATASARAY İLE DE EL SIKIŞTILAR

Fiorentina'nın Zaniolo'nun ardından Galatasaray ile de el sıkıştığı ve beklemeye geçtiği ifade edildi. Fiorentina'nın Galatasaray'a zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı gelen haberler arasında...