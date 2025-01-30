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Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu! Fiorentina, Zaniolo ile anlaştı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.01.2025 17:49
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Galatasaray, Zaniolo transferi için Fiorentina ile anlaştı. Kiralık olarak Atalanta'da forma giyen yıldız oyuncunun onayı gerçekleşirse transfer resmiyete dökülecek.

Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu! Fiorentina, Zaniolo ile anlaştı!
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Atalanta
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Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak Atalanta'ya gönderdiği Zaniolo transferinde yeni gelişmeler yaşandı. Fiorentina'nın kısa zaman önce görüştüğü Zaniolo, İtalyan devine transfer olmayı kabul etti.

FIORENTINA ANLAŞMA SAĞLADI

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İtalyan basınından Tuttomercato'da yer alan habere göre, Fiorentina, Zaniolo ile anlaşma sağladı.

GALATASARAY İLE DE EL SIKIŞTILAR

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Fiorentina'nın Zaniolo'nun ardından Galatasaray ile de el sıkıştığı ve beklemeye geçtiği ifade edildi. Fiorentina'nın Galatasaray'a zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı gelen haberler arasında...

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray zaniolo
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