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Galatasaray'ın Belaili ısrarı devam ediyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.09.2020 21:36 | Son Güncelleme

Cezayirli kanat oyuncusu Youcef Belaili, takımı Al Ahli ile sorunlar yaşarken serbest kalması durumunda Galatasaray'ın transferi bitireceği iddia edildi.

Galatasaray'ın Belaili ısrarı devam ediyor!

Galatasaray, Henry Onyekuru ile yola devam edemeyince sol açık için gündeme gelen isimlerden biri Youcef Belaili olmuştu. Sarı-Kırmızılılar'ın takımı Al Ahli ile sorunlar yaşayan Belaili'nin durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

Fransız basınından Le Buteur'un haberine göre Belaili'nin Al Ahli'deki geleceği halen netleşmiş değil. Suudi Arabistan'a dönmeyen oyuncunun durumu, Galatasaray tarafından yakından takip ediliyor. Belaili'nin Al Ahli ile olan sözleşmesini feshetmesi durumunda Galatasaray'ın oyuncuyu kadrosuna katacağı aktarılmakta.

Takımıyla sorunlar yaşayan oyuncu Cezayir basınına açıklamalarda bulunurken Al Ahli'den ayrılacağını ve bir sonraki durağının Avrupa olacağını belirtti. Cezayir Milli Takımı forması da giyen hücum oyuncusu, geçtiğimiz yaz 3 milyon Euro bonservis bedeli ile Esperance'den Al Ahli'ye transfer olmuştu.

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