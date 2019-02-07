G.Saray'da ayrılık! Anlaşma sağlandı

Galatasaray'da Younes Belhanda'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Fas medyası, Galatasaraylı Younes Belhanda'nın sezon sonunda Al İttihad Kulübü'ne 9 milyon Euro'ya satıldığını iddia etti.

Fas medyası Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Younes Belhanda hakkında flaş bir transfer iddiasını gündemine taşıdı. Maghrebalaan sitesinin haberine göre Ocak ayı transfer döneminde Fatih Terim tarafından ikna edilerek takımda kalması sağlanan Younes Belhanda'nın sezon sonunda Suudi Arabistan'ın yolunu tutacağı iddia edildi.

9 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Haberde Galatasaray'ın Younes Belhanda transferi için Suudi Arabistan ekiplerinden Al İttihad ile 9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandığı ve Belhanda'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

(FutbolArena)

