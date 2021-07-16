SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın Berkan Kutlu'ya son teklifi belli oldu

Galatasaray'ın Berkan Kutlu'ya son teklifi belli oldu

16.07.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Alanyaspor'un dinamosu Berkan Kutlu için yoğun transfer mesaisi harcıyor.

Galatasaray'ın Berkan Kutlu'ya son teklifi belli oldu

Gedson Fernandes dışında orta sahasına bir takviye daha düşünen Galatasaray, Alanyaspor'un dinamosu Berkan Kutlu için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Berkan'ın bonservisi için son teklifini 2.4 milyon Euro şeklinde revize etti.

Pazarlıklara 4 milyon Euro ile başlayan Alanyaspor cephesi 3.5 milyon Euro'ya indi. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. İtalya'dan da talipleri olan 23 yaşındaki orta saha, Fatih Terim faktöründen dolayı Galatasaray'ı istiyor.

Maçlarda ortalama 12-13 km koşan ve bu özelliğiyle Terim'den geçer not alan 23 yaşındaki oyuncuya, Barış Alper Yılmaz gibi geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor. Görüşmelerin devam ettiği ve bu hafta transferin sonuçlanmasının hedeflendiği gelen haberler arasında.

Alanyaspor formasıyla 42 maçta forma giyen Berkan Kutlu, 3 gol atıp 2 asistle oynadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başkandan Ibrahimovic sözleriBaşkandan Ibrahimovic sözleri
PARTNERNil bebek dünyaya geldiNil bebek dünyaya geldi
Ghezzal transferinde mutlu son!Ghezzal transferinde mutlu son!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Alanyaspor Berkan Kutlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Melih Bulu neden görevden alındı?

Melih Bulu neden görevden alındı?

Erdoğan'dan yeni genelge

Erdoğan'dan yeni genelge

Diego Costa transferinde flaş gelişme

Diego Costa transferinde flaş gelişme

Fatih Terim çıldırdı, transferi veto etti!

Fatih Terim çıldırdı, transferi veto etti!

Gökhan Gönül, İstanbul'da kalmak istiyor

Gökhan Gönül, İstanbul'da kalmak istiyor

Pereira'dan sıra dışı maç takibi

Pereira'dan sıra dışı maç takibi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbi haftaları

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbi haftaları

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

G.Saray istedi, F.Bahçe anlaşma sağladı

G.Saray istedi, F.Bahçe anlaşma sağladı

Yunanistan'daki skandal sonrası Terim çok sert konuştu

Yunanistan'daki skandal sonrası Terim çok sert konuştu

Yaşanan krizden sonra Yunanistan'a telefon

Yaşanan krizden sonra Yunanistan'a telefon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.