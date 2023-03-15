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Galatasaray'ın borcu açıklandı! 2022 yılında 311 milyon TL zarar eden sarı-kırmızılılarda toplam borç şaşırttı

15.03.2023 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Spor Kulübü’nün, 2022 yılını 311 milyon TL zarar ile kapattığı açıklandı. Yapılan divan kurulu toplantısında açıklanan rakamlara göre sarı-kırmızılı kulübün resmi borcunun 5 milyar 818 milyon 247 bin TL olduğunu belirtti. Dursun Özbek bunun yanında taraftarlara müjdeli bir haber duyurdu.

Galatasaray'ın borcu açıklandı! 2022 yılında 311 milyon TL zarar eden sarı-kırmızılılarda toplam borç şaşırttı

Galatasaray’ın mart ayı divan kurulu toplantısında, yönetim kurulu muhasip üyesi Levent Yaz, kulüp ile bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2022 itibarıyla düzenlenmiş yıllık mali, yönetsel ve sportif faaliyetler hakkında sunum gerçekleştirdi. Kulübün 2022 yılında 311 milyon TL zarar ettiği ifade edildi.

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GALATASARAY'IN BORCU AÇIKLANDI

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Denetleme Kurulu Üyesi Ömer Çirkin yaptığı sunumda, sarı-kırmızılıların toplam yükümlülüklerinin 5 milyar 818 milyon 247 bin TL olduğunu belirtti.

RİVA'DAN 2 MİLYAR TL GELİR

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Dursun Özbek, “Riva projemiz var, her hafta gidiyorum ve takip ediyorum. Riva'da 135-140 tane bize ait villa var. Biz hasılatı paylaşacağız. Maliyet artışı bizi ilgilendirmiyor. 2 Milyar TL üzerinde bir gelirimiz olacak.”

“AĞUSTOS-EYLÜL GİBİ FLORYA'DAKİ YERLEŞKEYİ KEMERBURGAZ’A TAŞIYACAĞIZ”

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Başkan Özbek, Kemerburgaz'daki projenin ile ilgili ise “Kemerburgaz'da yaklaşık 130 dönümlük bir arazi var. Çalışmalarımıza başladık. Bu yıl ağustos-eylül gibi Florya'daki yerleşkeyi oraya taşıyacağız. Galatasaray Spor Kulübünün artık kendisine yakışır tesislere kavuşması gerek. Florya, bizim ismimize yakışmıyor. Projeyi hazırlayanlara teşekkür ediyorum. 30-40 sene önce yapıldığında o günün en gözde tesisiydi ama aradan geçen zamanda hiçbir gelişme göstermedi. Bugün Galatasaray Spor Kulübüne yakışır, futbolcuların yeteri kadar antrenman yapacağı sahaların olduğu tesisin inşaatına başladık. Amacımız, bu sezonun sonuna kadar yetiştirmek ve Florya'dan taşınmak” dedi.


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