Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara için İngilizler sıraya girdi! M.United yöneticileri hafta içi İstanbul'a geliyor...

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ederken, İngilizler sürpriz bir isim için kapıyı çaldı. Cimbom’un Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara için İngiltere’den M.United resmen devreye girdi.

CİMBOM FİYATINI BELİRLEDİ

Sarı kırmızılı ekipte Başkan Dursun Özbek, yıldız oyuncunun fiyatını belirledi. Cimbom’un, Brezilyalı oyuncu için 40 milyon euro istediği gelen bilgiler arasında.

MANCHESTER UNITED GELİYOR

İngiliz ekibi Manchester United, Gabriel Sara ile ilgileniyor. Hafta içi İstanbul’a gelerek resmi teklifini iletecek olan İngilizler, Sara için çok istekli durumda. United’ın Sara için 30 milyon euroları gözen çıkardığı gelen bilgiler arasında.

TEK İSTEYEN UNİTED DEĞİL!

Aston Villa, teknik direktör Unai Emery’nin talebiyle orta sahayı güçlendirmek adına Gabriel Sara’yı listesine ekledi. İngiliz ekibi 30 milyon Euro’luk bir teklif sunmaya hazırlanıyor