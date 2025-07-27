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Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara için İngilizler sıraya girdi! M.United yöneticileri hafta içi İstanbul'a geliyor...

Galatasaray’da Gabriel Sara için hareketli günler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların başarılı futbolcusu için İngiliz devi Manchester United’ın devreye girdiği öğrenilirken, Cimbom Brezilyalı oyuncunun bonservisini belirledi.

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara için İngilizler sıraya girdi! M.United yöneticileri hafta içi İstanbul'a geliyor...
Burak Kavuncu
Gabriel Sara

Gabriel Sara

BRE Brezilya
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ederken, İngilizler sürpriz bir isim için kapıyı çaldı. Cimbom’un Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara için İngiltere’den M.United resmen devreye girdi.

CİMBOM FİYATINI BELİRLEDİ

Galatasaray ın Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara için İngilizler sıraya girdi! M.United yöneticileri hafta içi İstanbul a geliyor... 1

Sarı kırmızılı ekipte Başkan Dursun Özbek, yıldız oyuncunun fiyatını belirledi. Cimbom’un, Brezilyalı oyuncu için 40 milyon euro istediği gelen bilgiler arasında.

MANCHESTER UNITED GELİYOR

Galatasaray ın Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara için İngilizler sıraya girdi! M.United yöneticileri hafta içi İstanbul a geliyor... 2

İngiliz ekibi Manchester United, Gabriel Sara ile ilgileniyor. Hafta içi İstanbul’a gelerek resmi teklifini iletecek olan İngilizler, Sara için çok istekli durumda. United’ın Sara için 30 milyon euroları gözen çıkardığı gelen bilgiler arasında.

TEK İSTEYEN UNİTED DEĞİL!

Galatasaray ın Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara için İngilizler sıraya girdi! M.United yöneticileri hafta içi İstanbul a geliyor... 3

Aston Villa, teknik direktör Unai Emery’nin talebiyle orta sahayı güçlendirmek adına Gabriel Sara’yı listesine ekledi. İngiliz ekibi 30 milyon Euro’luk bir teklif sunmaya hazırlanıyor

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