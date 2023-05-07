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Galatasaray'ın bu sezonki yıldızına Fenerbahçe izni! ''İstersen gidebilirsin''

07.05.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Milot Rashica transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Bonservisi İngiliz kulübü Norwich City'de bulunan yıldız oyuncu için sezon sonunda yeni hamle yapmayı düşünen sarı-kırmızılılar beklenmedik bir olayla karşılaştı.

Galatasaray'ın bu sezonki yıldızına Fenerbahçe izni! ''İstersen gidebilirsin''
Milot Rashica

Milot Rashica

KOS Kosova
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da bu sezonun yıldız isimlerinden Milot Rashica ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Gösterdiği performansla Galatasaray'ı şampiyonluk yolunda iddialı konumda tutan Milot Rashica'nın önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceği henüz netlik kazanmış değil...

5.5 MİLYON EURO İSTENİYORDU

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Galatasaray'ın önümüzdeki sezon için 5.5 milyon euro'luk bir bütçe ayarladığı Milot Rashica transferi için Fenerbahçe'nin araya girip fiyat yükselttiği iddia edildi. Bu olayın ardından Galatasaraylı yetkililer kenara çekildi ve Milot Rashica'ya isterse Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini söylediler.

8 MİLYON ÖDEMEYE HAZIR

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Fenerbahçe'nin bonuslarla birlikte Milot Rashica'ya 8 milyon euro gibi bir rakam ödemeye hazır olması Norwich City'nin iştahını kabarttı. Galatasaray'ı bonserviste alt eden sarı-lacivertliler, bu transfer için sezon sonunu bekliyor.


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