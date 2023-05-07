Galatasaray'ın bu sezonki yıldızına Fenerbahçe izni! ''İstersen gidebilirsin''

Galatasaray'da bu sezonun yıldız isimlerinden Milot Rashica ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Gösterdiği performansla Galatasaray'ı şampiyonluk yolunda iddialı konumda tutan Milot Rashica'nın önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceği henüz netlik kazanmış değil...

5.5 MİLYON EURO İSTENİYORDU

Galatasaray'ın önümüzdeki sezon için 5.5 milyon euro'luk bir bütçe ayarladığı Milot Rashica transferi için Fenerbahçe'nin araya girip fiyat yükselttiği iddia edildi. Bu olayın ardından Galatasaraylı yetkililer kenara çekildi ve Milot Rashica'ya isterse Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini söylediler.

8 MİLYON ÖDEMEYE HAZIR

Fenerbahçe'nin bonuslarla birlikte Milot Rashica'ya 8 milyon euro gibi bir rakam ödemeye hazır olması Norwich City'nin iştahını kabarttı. Galatasaray'ı bonserviste alt eden sarı-lacivertliler, bu transfer için sezon sonunu bekliyor.



