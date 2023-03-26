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Galatasaray'ın çiçeği burnunda yıldızı Zaniolo'dan Fenerbahçe açıklaması geldi! ''Bana daha çok para verdiler ama...''

26.03.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, 23 yaşındaki İtalyan yıldız Zaniolo'yu 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Roma'dan ayrılarak büyük bir sürprize imza atan yıldız oyuncu, İtalyan basınına açıklamalarda bulunarak Fenerbahçe'nin kendisini istediğini itiraf etti.

Galatasaray'ın çiçeği burnunda yıldızı Zaniolo'dan Fenerbahçe açıklaması geldi! ''Bana daha çok para verdiler ama...''
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın dünya yıldızı Zaniolo'dan Fenerbahçe açıklaması geldi. Galatasaray'a transfer olmadan Fenerbahçe'nin kendisini istediğini hatta daha çok para verdiğini söyleyen Zaniolo, Galatasaray'a söz verdiği için sarı-kırmızılılara transfer olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'DE 5 YIL KALAMAM"

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"Türkiye'de 5 yıl kalamayacağımı garanti edemem, bu açık. Ama burada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım"

"FENERBAHÇE DAHA ÇOK PARA VERDİ"

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"Fenerbahçe daha fazla para verdi bu haber doğru, ama Galatasaray benimle daha önce iletişime geçmişti ve ben söz vermiştim"

"TARAFTARIN "HAİN" SÖZÜ"

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"Roma taraftarının bana hain demesi beni yaralıyor. Bu çok üzgün olduğum bir şey. Roma bana her şeyi verdi. Roma sayesinde ilk kez milli takıma seçildim ve oğlum Roma'da doğdu. Bu şekilde tanımlanmak kötü bir darbe oldu."


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fenerbahçe galatasaray zaniolo yaşında 15 milyon euro

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