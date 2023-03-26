Galatasaray'ın çiçeği burnunda yıldızı Zaniolo'dan Fenerbahçe açıklaması geldi! ''Bana daha çok para verdiler ama...''

Galatasaray'ın dünya yıldızı Zaniolo'dan Fenerbahçe açıklaması geldi. Galatasaray'a transfer olmadan Fenerbahçe'nin kendisini istediğini hatta daha çok para verdiğini söyleyen Zaniolo, Galatasaray'a söz verdiği için sarı-kırmızılılara transfer olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'DE 5 YIL KALAMAM"

"Türkiye'de 5 yıl kalamayacağımı garanti edemem, bu açık. Ama burada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım"

"FENERBAHÇE DAHA ÇOK PARA VERDİ"

"Fenerbahçe daha fazla para verdi bu haber doğru, ama Galatasaray benimle daha önce iletişime geçmişti ve ben söz vermiştim"

"TARAFTARIN "HAİN" SÖZÜ"

"Roma taraftarının bana hain demesi beni yaralıyor. Bu çok üzgün olduğum bir şey. Roma bana her şeyi verdi. Roma sayesinde ilk kez milli takıma seçildim ve oğlum Roma'da doğdu. Bu şekilde tanımlanmak kötü bir darbe oldu."



