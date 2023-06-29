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Galatasaray'ın çiçeği burnunda yıldızı Zaniolo, forma giymek istediği takımı açık açık söyledi!

29.06.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo geleceği ile ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın çiçeği burnunda yıldızı Zaniolo, forma giymek istediği takımı açık açık söyledi!
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Nicolo Zaniolo suskunluğunu bozdu. İtalyan futbolcu, İtalyan basınına açıklamalarda bulunarak forma giymek istediği takımı açıkladı.

ZANIOLO'DAN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

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Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo, La Gazetta dello Sport'a konuştu. Zaniolo, "Şampiyonlar Ligi olsun ya da olmasın Juventus benim her zaman hayalimdi. Çocukluğumdan beri Pogba ve Juve hayranıyım. Galatasaray'da iyiyim ancak benim ve kulübüm için avantajlı bir fırsat olursa ayrılırım" açıklamasını yaptı.

"BENİM İÇİN İYİ BİR FIRSAT ÇIKARSA BUNU DEĞERLENDİRECEĞİZ"

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"Seni bu sene siyah-beyaz forma ile görebilir miyiz?" sorusuna Nicolo Zaniolo, "İstanbul'da kendimi iyi hissediyorum ve Şampiyonlar Ligi'ndeyim. Ağustos ayı sonuna kadar Galatasaray ve benim için iyi bir fırsat çıkarsa bunu değerlendireceğiz" cevabını verdi.


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