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Galatasaray'ın çok istediği Rıdvan Yılmaz imzayı atıyor!

03.01.2024 08:11 | Son Güncelleme:
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Glasgow Rangers'ta forma süresi bulmakta zorlanan Rıdvan Yılmaz ile ülkemizden Galatasaray ilgileniyordu. Milli oyuncuya imza attırmak için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılara İtalya'dan kötü haber geldi.

Glasgow Rangers'a transfer olduğundan beri istediği forma şansını bulamayan Rıdvan Yılmaz'ın takımdan ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray, Türk pasaportu nedeniyle transfer etmek istediği Rıdvan Yılmaz için girişimlere başlamıştı.

İTALYA'DAN HABER VAR

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Hellas Verona, Rıdvan Yılmaz'ı transfer etmek için harekete geçti. Rangers'a 4.5 milyon euro bonservis bedelini ödemeye hazır olduklarını ifade eden İtalyan devi beklemeye geçti. Rıdvan Yılmaz'ın da forma giyebileceği bir takıma gitmek istemesi Verona'nın elini güçlendiriyor.

GALATASARAY DA İSTİYOR

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Galatasaray'ın da çok istediği Rıdvan Yılmaz için sarı-kırmızılıların ödeyebileceği maksimum bonservis bedeli 2 milyon euro civarında olduğu biliniyordu. Verona'nın bu teklifi Galatasaray'ı bu transferde devre dışı bıraktı.

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Rıdvan Yılmaz galatasaray rangers bıraktı
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