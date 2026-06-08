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Galatasaray'ın da radarındaydı! Real Madrid de Bernardo Silva için devrede

Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın da radarında olan Bernardo Silva ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Silva'yı Real Madrid'in de istediği ortaya çıktı.

Galatasaray'ın da radarındaydı! Real Madrid de Bernardo Silva için devrede
Recep Demircan

Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cadena SER'de yer alan habere göre, Real Madrid, 31 yaşındaki deneyimli yıldız için transfer yarışına resmen dahil oldu.
İspanyol basını, Real Madrid'e geri dönen teknik direktör Jose Mourinho'nun, Portekizli yıldızı kadrosunda görmek istediğini duyurmuştu.

Galatasaray ın da radarındaydı! Real Madrid de Bernardo Silva için devrede 1

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE

Türkiye'den Galatasaray'ın gündeminde yer alan Bernardo Silva'nın adı ayrıca; Benfica, Juventus, Atletico Madrid ve Barcelona ile anılıyor.

Galatasaray ın da radarındaydı! Real Madrid de Bernardo Silva için devrede 2

Manchester City'den ayrılmasının ardından birçok takımla adı geçen ancak henüz kararını vermeyen Bernardo Silva, kararını Dünya Kupası sonrasına bıraktı.

"HENÜZ KARARIMI VERMEDİM"

Bernardo Silva, geçtiğimiz günlerde, "İstendiği bir takıma" gitmek istediğini dile getirmişti. Portekizli yıldız, "Henüz kararımı vermedim. Beni isteyen bir kulüpte olmak istiyorum, bu kesin. Kendimi faydalı hissedeceğim bir kulüpte olmak istiyorum." demişti.

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galatasaray real madrid
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