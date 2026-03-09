SPOR

Galatasaray’ın deplasmandaki Liverpool maçı için aldığı seyirci yasağı kaldırılmadı

Galatasaray’ın deplasmanda Liverpool ile oynayacağı karşılaşma öncesi getirilen seyirci yasağı için CAS’a yaptığı yürütmeyi durdurma başvurusu reddedildi

Galatasaray'ın deplasmandaki Liverpool maçı için aldığı seyirci yasağı kaldırılmadı
Emre Şen

25.02.2026 tarihinde deplasmanda Juventus ile oynanan, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında yaşanan taraftar olayları nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından sarı-kırmızılı kulübe 40.000 euro para cezası ve bir sonraki deplasman müsabakasında seyircisiz oynama yaptırımı uygulanmasına karar verilmişti. Galatasaray ise söz konusu karara karşı UEFA Tahkim Kurulu nezdinde itiraz yoluna gitmişti.

Bugün yapılan açıklamayla, Galatasaray’ın deplasmanda Liverpool ile oynayacağı karşılaşma öncesi getirilen seyirci yasağı için CAS’a yaptığı yürütmeyi durdurma başvurusu reddedildi.

Bu aşamada, Galatasaray’ın deplasman tribününe yönelik seyirci yasağı kararı nihai karar açıklanana kadar geçerliğini koruyor.

