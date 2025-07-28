Galatasaray'ın derbilerde simge ismiydi! Maçlara Kur'an-ı Kerim getirmesiyle ün salmış Mehmet Fatih Kiriş vefat etti...

Galatasaray maçlarına yanında Kur'an-ı Kerim ile gitmesiyle ün salmış sarı kırmızılı taraftar Mehmet Fatih Kiriş, geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Hafızlık yapan Galatasaray taraftarı, özellikle derbi maçlardaki görüntüleriyle sosyal medyada gündem oluyordu.

DİNÇER AZAPHAN PAYLAŞTI

Galatasaray'a yakınlığı ile bilinen İş insanı Dinçer Azaphan, "Uzun süredir hastanede tedavi gören, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde locamızda misafir ettiğimiz ve okuduğu Kur’an-ı Kerim ile galibiyetimize manevi katkıda bulunan kardeşim Mehmet Fatih Kiriş, bugün Hakk’a yürüdü. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Camiamızın başı sağ olsun." paylaşımını yaparak üzüntülerini dile getirdi.