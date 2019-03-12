SPOR

Galatasaray'ın Diagne paylaşımına tepki yağdı

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.03.2019 09:52 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında Galatasaray evinde Akdeniz ekibi Antalyaspor'u 5-0 gibi net bir skorla yendi. Büyük umutlarla sarı kırmızılı ekibe transfer olan Diagne, takımının 5. golünü attı.

Galatasaray sosyal medya hesabından 'Bugün harika oynayan Diagne, Belhanda'nın şutu sonrası kaleciden dönen topu tamamlayarak golü buluyor! Skor 5-0! #GSvANT' paylaşımına taraftarlardan tepki yağdı.

İşte o tweetler:

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Anahtar Kelimeler:
Diagne Galatasaray Antalyaspor Spor Toto Süper Lig

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