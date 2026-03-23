Galatasaray'ın dinamosu Torreira içini döktü! "Beni çok kötü hissettiriyor"

Galatasaray'ın orta alan oyuncusu Lucas Torreira, Uruguay basınından Ovacion'a röportaj verdi. Yıldız isim verdiği röportajda kariyer yolculuğunu, Galatasaray’a olan bağlılığını ve milli takım sürecine dair düşüncelerini anlatırken, Uruguay Milli takımının açıklanan kadrosunda yer almamasını ise üzüntüyle karşıladığını itiraf etti.

"BENİ ÇOK ETKİLİYOR!"

Lucas Torreira: "Gerçekçi olmaya çalışıyorum ama Dünya Kupası çok yakın. 35 kişilik listede bile olmamak ya hocanın beni beğenmediği ya da daha iyi oyuncular olduğunu düşündüğü anlamına geliyor. Bu anlaşılabilir ama beni çok etkiliyor. Milli takımda olmamak beni gerçekten çok kötü hissettiriyor.

Tüm vaktimi beni nihayetinde üzen bir şey için endişelenerek geçiremem çünkü milli takımda olmamak beni gerçekten etkiliyor. Takım arkadaşlarımdan veya teknik direktörden kötü söz etmiyorum çünkü Dünya Kupası yaklaşıyor ve eminim ki o, vizyonunu sahada uygulayabilecek en iyi oyuncuları getirmek isteyecektir.

Kendi yoluma odaklanmaya, takımıma yardımcı olmaya devam etmeliyim ve aklımı kaybetmek istemiyorum çünkü yaşadığım anın, Galatasaray'ın, takım arkadaşlarımın ve oynadığım her müsabakanın tadını çıkarmam gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 16 takım arasında yer almak küçümsenecek bir başarı değil."

"HER ZAMAN MİNNETTAR OLACAĞIM..."

"Muslera'ya her zaman minnettar olacağım. Onun bir telefonuyla hayatım değişti. Neredeyse dört yıldır buradayım ve Galatasaray'a aşık oldum. Bu formayı giymek benim için inanılmaz bir duygu. Gerçekten bu kulüp için yaşıyorum ve oynuyorum.

Bana gurur duyduğunu söyledi. Ondan çok şey öğrendim. Sadece harika bir kaleci değil, benim için bir baba gibiydi."

TRANSFERİ İÇİN NET KONUŞTU!

"Neredeyse dört yıldır bu kulüpteyim ve buraya aşık oldum. Galatasaray formasını her giydiğimde, gerçekten de en harika şey bu. Bunu övünmek için söylemiyorum çünkü böyle şeyleri yapmayı sevmem, ama bu kulüp için oynamayı seviyorum, onlar için oynuyorum ve kendimi sergileyip başkasının gelip beni satın almasını düşünmüyorum. Bu kurum için yaşıyorum ve nefes alıyorum ve en çok istediğim şey harika anlar yaşamak, şampiyonluklar kazanmaya devam etmek ve bu formayı giymenin tadını çıkarmak."

VALVERDE SÖZLERİ! "GURUR DUYUYORUM..."

"Performansı beni hiç şaşırtmadı. Onu Uruguay Milli Takımı'nda takım arkadaşım olarak tanıyorum ve yaptıkları inanılmaz. Bunu her hafta sonu Şampiyonlar Ligi'nde ve La Liga'da kanıtlıyor. Real Madrid'in en önemli oyuncularından biri haline geldi ve bir Uruguaylı olarak onun adına gurur duyuyorum ve mutluyum."

"BU BENİM İÇİMDE KALAN BİR HEDEF..."

"Çocukluğumdan beri Nacional taraftarıyım. Bir gün orada oynamak istiyorum. Bu benim içimde kalan bir hedef. Çok küçükken, bazı kardeşlerim ve komşularımdan biri Nacional taraftarıydı. Komşum, gençlik dönemimde benim için çok önemli bir kişiydi ve beni her zaman antrenmanlara götürürdü. Nacional'e olan sevgim ondan, ayrıca şu anda benimle birlikte Türkiye'de olan ve kulübe deli gibi bağlı olan ağabeyimden ve en iyi arkadaşlarımdan birinden kaynaklanıyor. Umarım bir gün Uruguay'a dönersem Birinci Lig'de oynama şansım olur çünkü çok genç yaşlardan beri bunu başaramadım ve bu gelecekte hala başarmak istediğim bir şey.

Avrupa'da her şeyi deneyimledim, tüm müsabakalarda oynadım ve burada çok mutluyum ancak bir gün Güney Amerika'da oynamak istiyorum ama ne zaman olacağını bilmiyorum çünkü futbolda her şey çok değişken olduğu için geleceğe dair bir şey planlamak çok zor."