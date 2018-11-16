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Liverpool'un yıldızı G.Saray'a geliyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.11.2018 17:20 | Son Güncelleme

Galatasaray forvete Origi'yi düşünüyor. Galatasaray'ın Ocak ayı transfer döneminde Liverpool'un Belçikalı forveti Divock Origi'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Liverpool'un yıldızı G.Saray'a geliyor!

Forvet transferi arayışında olan Galatasaray'ın Liverpool forması giyen Divock Origi'nin peşine düştüğü belirtildi.

ESPN'in haberine göre Galatasaray, devre arası transfer döneminde Origi için Liverpool'a sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulunacak.

BONSERVİSİNİ ALMASI ZOR

Belçikalı forveti sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Galatasaray'ın FFP sıkıntısı nedeniyle Origi'nin bonservisini almasının zor olduğu belirtildi.

SADECE 11 DAKİKA OYNAYABİLDİ

Bu sezon Liverpool'da sadece 11 dakika forma şansı bulabilen 23 yaşındaki futbolcu, kadroda Roberto Firmino ve Daniel Sturridge'in arkasında kaldı.

Divock Origi, geçen sezon da Liverpool'da as kadroya girmekte zorluk yaşamış ve Bundesliga ekibi Wolfsburg'a kiralanmıştı.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Divock Origi liverpool

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