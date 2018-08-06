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Domagoj Vida gerçeği ortaya çıktı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.08.2018 16:05 | Son Güncelleme

Gazeteci Atilla Türker, Galatasaray'ın Domagoj Vida için 8 ay önce yaptığı teklifin belgesini paylaştı. Atilla Türker'in iddiasına göre; Vida, Galatasaray'ın teklifinin daha yüksek olmasına rağmen Beşiktaş'ı tercih etmiş...

Domagoj Vida gerçeği ortaya çıktı!

Galatasaray'ın Beşiktaş'ta forma giyen ve Premier Lig'e transferi gündemde olan Domagoj Vida'ya yaptığı teklifin belgesi ortaya çıktı. Gazeteci Atilla Türker, kendi bloğunda sarı kırmızılıların Vida için yaptığı teklifin belgesini yayınladı. Söz konusu belgeye göre Galatasaray, Beşiktaş'ın teklifinden daha yüksek bir para önermesine rağmen Hırvat stoperi transfer edemedi.

Galatasaray 8 ay önce Domagoj Vida'ya 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme teklif etti. Sarı kırmızılılar imza parasıyla birlikte Hırvat stopere toplamda 19 milyon 875 bin euro para teklif etti. Beşiktaş ise oyuncuya 4,5 yıl için toplam 16 milyon 400 bin euro önerdi.

Vida belge

Beşiktaş, oyuncuyla resmi sözleşme imzalamadan 1 yıl önce ön protokol imzalamış ve protokole Vida'nın transferden vazgeçmesi halinde 3,5 milyon dolar ceza ödeme maddesi ekletmişti. Atilla Türker, Galatasaray'ın 19 milyon 875 bin euroluk teklifinin içerisinde bu ceza tutarının da olduğu, dolayısıyla oyuncuya tapılan asıl teklifin 16 milyon 875 bin euro olduğunu belirtti.

Kısaca, Domagoj Vida Galatasaray'ın kendisine teklif ettiği paranın 475 bin euro daha azına Beşiktaş'a gitmeyi tercih etti.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Beşiktaş domagoj vida

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