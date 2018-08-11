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Galatasaray'ın Dzyuba transferi iddiaları Rus basınında

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.08.2018 15:44 | Son Güncelleme

Rus basını, Türk basınında çıkan Galatasaray’ın Rus forvet Artem Dzyuba transferi iddialarına geniş yer verdi.

Galatasaray'ın Dzyuba transferi iddiaları Rus basınında

Galatasaray’ın Zenit’ten ayrılması gündemde olan Rus yıldız Artem Dzyuba’yı transfer listesine aldığı iddiaları Rus basınında bomba etkisi oluşturdu. Başta Rusya’nın devlet ajansı TASS olmak üzere Rossia Today, Sports.ru gibi birçok basında bu iddia haberleştirildi. Rus basınında çıkan haberlere göre Dzyuba’nın İstanbul’a gidebileceği, görüşmelerin şu an menajerler aracılığıyla sürdüğü belirtildi.

29 yaşındaki forvetin Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması nedeniyle transfere yeşil ışık yaktığı öğrenildi. 2015 yılında Zenit’e imza atan Dzyuba toplam 158 maçta 36 gol atıp 23 asist yaptı. Geçen yıl ligin ikinci yarısında Zenit antrenörüyle sorunlar yaşayan Dzyuba, Tula Arsenal’e transfer oldu, yarım sezonda 10 maça çıkıp 6 gol attı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig Artem Dzyuba

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