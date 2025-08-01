Galatasaray'ın Ederson transferinde olanlar oldu! Sarı-Kırmızılılar masadan kalktı... İşte sebebi

Galatasaray, Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Gündemde öne çıkan isimler Gianluigi Donnarumma ve Ederson olurken, transfer süreçleriyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

MANCHESTER CITY'DEN İNDİRİME RET!

Donnarumma'nın transferinin zorluğu nedeniyle Galatasaray'ın Ederson'a yöneldiği konuşuluyordu. Ancak Haluk Yürekli'nin haberine göre, Manchester City, Ederson için 20 milyon Euro bonservis bedelinde ısrarcı oldu ve indirim yapmayı reddetti.

GALATASARAY VAZGEÇTİ

Bu gelişme üzerine Galatasaray, Ederson transferini askıya aldı. Brezilyalı kalecinin artık sarı-kırmızılılar için birincil öncelik olmadığı belirtildi.