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Galatasaray'ın Ederson transferinde olanlar oldu! Sarı-Kırmızılılar masadan kalktı... İşte sebebi

Galatasaray'da Muslera'nın ardından süren kaleci arayışlarına devam ederken gündeme gelen isimlerden Ederson için beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Ederson transferinde olanlar oldu! Sarı-Kırmızılılar masadan kalktı... İşte sebebi
Berker İşleyen
Ederson

Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester City
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Galatasaray, Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Gündemde öne çıkan isimler Gianluigi Donnarumma ve Ederson olurken, transfer süreçleriyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

MANCHESTER CITY'DEN İNDİRİME RET!

Galatasaray ın Ederson transferinde olanlar oldu! Sarı-Kırmızılılar masadan kalktı... İşte sebebi 1

Donnarumma'nın transferinin zorluğu nedeniyle Galatasaray'ın Ederson'a yöneldiği konuşuluyordu. Ancak Haluk Yürekli'nin haberine göre, Manchester City, Ederson için 20 milyon Euro bonservis bedelinde ısrarcı oldu ve indirim yapmayı reddetti.

GALATASARAY VAZGEÇTİ

Galatasaray ın Ederson transferinde olanlar oldu! Sarı-Kırmızılılar masadan kalktı... İşte sebebi 2

Bu gelişme üzerine Galatasaray, Ederson transferini askıya aldı. Brezilyalı kalecinin artık sarı-kırmızılılar için birincil öncelik olmadığı belirtildi.

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