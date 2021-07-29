SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın efsanesi Ali Sami Yen unutulmadı

Galatasaray'ın efsanesi Ali Sami Yen unutulmadı

29.07.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın efsane ismi ve kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 70. yıl dönümünde anıldı.

Galatasaray'ın efsanesi Ali Sami Yen unutulmadı

Galatasaray Kulübü’nün kurucusu, ilk başkanı ve ilk sporcularından olan Ali Sami Yen, vefatının 70. yıl dönümü nedeniyle kabri başında anıldı.

Feriköy Mezarlığı’ndaki anma törenine sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, genel sekreter Köksal Ünlü, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan ve camianın önde gelen isimleri katıldı.

Törende konuşan Burak Elmas, Ali Sami Yen’in kendilerine bıraktığı mirası devam ettireceklerini ifade ederek, “Merhum kurucumuz Ali Sami Yen Bey’in vefatının 70. yılı nedeniyle bir aradayız. Bize bu yolu açan Ali Sami Yen’e, bıraktığı değerli emanet için müteşekkiriz. Kendisinin vizyonundan sapmadan, Galatasaray’ı tekrar kuruluş amacı olduğu üzere yabancı takımları yenme mertebesine ulaştırmayı arzu ediyoruz. Bize bu kulübü emanet ettiği için minnettarız. Her zaman vizyonuyla bu yolda devam edeceğiz” dedi.

Ali Sami Yen’in kabri başında okunan dualarla tören sona erdi.

Öte yandan Burak Elmas ve beraberindekiler, daha sonra Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba’nın kabrini ziyaret edip, dua ettiler.

RESMİ SİTEDEN MESAJ

Galatasaray Kulübü, resmi sitesinden de Ali Sami Yen’in ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“19’unda ilk futbol takımının kurucusu ve bir numaralı üyesi; adını tarihe yazdırdığı o günlerde “Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir” diyen; aynı yaşta Galatasaray’ın ilk maçında sağ bek oynayan; Moda-Kadıköy futbol karşılaşmasında ilk Türk hakem unvanını alan hep odur…

20’li yaşlarında tenis, avcılık, yelken, yüzme sporcusu…

24’ünde İstanbul Ligi Komite Başkanı…

25’inde Kalamış’taki Galatasaray Müzesi’nin kurucusu…

36’sında Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Başkanı

37’sinde yine bir ilkin sahibi: Türk Milli Futbol Takımı’nın ilk teknik direktörü…

38’inde Paris Olimpiyatları Türk Kafilesi Başkanı…

40’ında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı…

45’inde soyadı kanunu ile Yen soyadını alan Ali Sami Bey…

Mecidiyeköy’deki stadımızın kapısındaki isimdir…

2011’de açılışı yapılan stadyumun girişine adı büyük harflerle yazılan bir efsane…

Yıllar birbirini kovalarken her yaştan, her kuşaktan taraftarın dilinde yankılanan; tribünde hep bir ağızdan çınlayan; Galatasaray deyince ilk akla gelen isim: Ali Sami Yen!

Kurucumuz, 1 numaralı üyemiz, kulübümüzün ilk başkanı ve ilk sporcularından; her zaman ilkeleri ve kurucu değerleri doğrultusunda olduğumuz Ali Sami Yen’i ölümünün 70. yılında sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Henry Onyekuru, Olympiakos yolundaHenry Onyekuru, Olympiakos yolunda
Uzun süre güneşte kalanlar dikkat! Cildinizde su toplanması oluşursa...Uzun süre güneşte kalanlar dikkat! Cildinizde su toplanması oluşursa...
Aslan Rumen yıldız için harekete geçtiAslan Rumen yıldız için harekete geçti
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Marmaris, Bodrum ve Milas'da alevler yükseliyor

Marmaris, Bodrum ve Milas'da alevler yükseliyor

Her şeyimiz yandı! Ben felç geçirdim

Her şeyimiz yandı! Ben felç geçirdim

Sneijder'den çok konuşulacak sözler

Sneijder'den çok konuşulacak sözler

Nefesler tutuldu! Son set oynanıyor! Skor 2-2

Nefesler tutuldu! Son set oynanıyor! Skor 2-2

Yıldız golcü İstanbul'da

Yıldız golcü İstanbul'da

F.Bahçe Süper Lig'İn yıldızının peşinde

F.Bahçe Süper Lig'İn yıldızının peşinde

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Boupendza ile anlaşma tamam!

Boupendza ile anlaşma tamam!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Shaqiri resmen açıkladı! Süper Lig devine...

Shaqiri resmen açıkladı! Süper Lig devine...

Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

Taraftar çıldırdı! Fotoğrafa yorum yağıyor

Taraftar çıldırdı! Fotoğrafa yorum yağıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.