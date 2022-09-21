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Galatasaray'ın efsanesi Cevad Prekazi'den yıllar sonra itiraflar! ''Fenerbahçeli futbolcuyu dövecektim''

21.09.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Cevad Prekazi, sarı-kırmızılı takımda oynadığı döneme ait flaş itiraflarda bulundu. Fenerbahçe'den teklif aldığını ifade eden Cevad Prekazi, sarı-lacivertli futbolcu Pesic'i o anlarda dövebileceğini ifade etti.

Galatasaray'ın efsanesi Cevad Prekazi'den yıllar sonra itiraflar! ''Fenerbahçeli futbolcuyu dövecektim''

Galatasaraylı taraftarların unutmadığı futbolcuların başında gelen Cevad Prekazi'den yıllar sonra itiraflar geldi. Sarı-kırmızılı formayla birçok başarı kazanan ve hala daha attığı gollerle hafızalardan silinmeyen Cevad Prekazi, Fenerbahçe hakkında itiraflarda bulundu.

"PESIC'İ DÖVECEKTİM"

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Emek Ege: “Fenerbahçe’de oynar mıydınız? Hiç teklif aldınız mı?”

Cevad Prekazi: “Hayır. Ama teklif aldım. Pesic evime Fenerbahçe yöneticisini getirmişti. Pesic’i dövecektim. “Kime sordun? Kime sorarak getirdin Fenerbahçe yöneticisini evime?” dedim. Önüme açık çek koydular.”

"İSTEDİĞİN RAKAMI YAZ DEDİLER"

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Cevad Prekazi: “İstediğin rakamı yaz dediler. “Hayır” dedim. Galatasaray ile 3. sözleşmemi yapacaktım. Belki ayrılabilirdim idarecilere kalbim kırılmıştı. Eşim maça gelmişti, eve döndük, ağlıyordu. Ne oldu dedim? “bu taraftarlar için gerekirse bedava oyna” dedi, kaldım.”

"EŞİM OLMASAYDI AYRILIRDIM"

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Cevad Prekazi: “Eşim olmasaydı belki ayrılırdım Galatasaray’dan. Didier Six beni arıyordu Fransa 1. Lig’den… Daha büyük paralar vardı orada. İstesem giderdim. Eşim, “sırf Galatasaray taraftarları için burada kalacaksın” dedi. Benim için iyi bir karardı. Hiç de pişman olmadım”


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cevad prekazi galatasaray
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