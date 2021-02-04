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Galatasaray'ın en büyük transferi Fernando Muslera

04.02.2021 10:50 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın en büyük transferi Fernando Muslera

7 ay sonra kalesine dönen Muslera, sadece 2 gol yedi... Sarı-kırmızılı taraftarlar, takıma yeni katılanlara rağmen "En büyük transferimiz Muslera" dedi.

Geçen sezonki Çaykur Rize maçında ayağı kırılan Muslera, tam 7 ay sonra kalesine dönmüş ve Denizlispor mücadelesinde sahaya çıkmıştı.

Uruguaylı file bekçisinin geri gelmesiyle birlikte Galatasaray'da da çok şey değişti. Takımın, teknik heyetin ve taraftarların en çok güvendiği isimlerden biri olan Nando, kendisine duyulan bu itimadı boşa çıkarmadı. Muslera'nın oynadığı son dört maçta Galatasaray sahadan galibiyetle ayrıldı ve ligde de üst üste ilk kez böyle bir seri yakaladı.

17 ŞUTTA 15 KURTARIŞ YAPTI

Muslera'nın kalesine bu dört maçta 43 şut çekilirken bunların 17'si isabetli oldu. Uruguaylı eldiven bu şutların 15'ini ise savuşturdu. Nando, sadece iki kez gol yedi, bu gollerin bir tanesi ise Gaziantep maçında penaltıdan geldi.

Muslera'nın yokluğunda bu sezon 10 maça çıkan Okan Koçuk, 11 kez topu filelerinde görürken, sezon başında Galatasaray'a katılan ve 8 mücadelede sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyan Fatih Öztürk de 5 gol yedi. Galatasaray, ayrıca Muslera'nın oynadığı son 14 maçta da yenilgi yüzü görmedi. (12G-2B)


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