Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Galatasaray Spor Kulübü'nün 37. başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti. Gelişmeyi Başkan Mustafa Cengiz'in yönetim kurulunda da bulunan Mahmut Recevik sosyal medya hesabından duyurdu.

Mustafa Cengiz, başkanlığının son 1 yıllık bölümünde ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etmişti. 2020 yılının ilk aylarında rahatsızlığı ortaya çıkan Mustafa Cengiz, beyninden ve midesinden bir dizi operasyon geçirmişti. Cengiz, bu süreçte uzun süre tedavi görmüştü. Cengiz bugün 71 yaşında vefat etti.

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