Galatasaray'ın eski futbolcusu Emre Çolak kimdir, nereli ve kaç yaşında? Futbolu bıraktığını açıklayan Emre Çolak'ın oynadığı takımlar!

Emre Çolak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını belirtti. Böylelikle, geçtiğimiz ay sonunda İspanya 3. Lig ekiplerinden CF Intercity ile sezon sonuna dek sözleşme imzalayan Emre Çolak imzayı attıktan 17 gün sonra futbolu bıraktığını duyurmuş oldu. Emre Çolak'ın paylaşımına çok sayıda yorum geldi.
Emre Çolak 20 Mayıs 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
Emre Çolak son olarak İspanya'da Primera División RFEF (3. lig) takımlarından Intercity'de oynuyordu.
Emre Çolak'ın profesyonel futbol kariyeri:
2009-2016 Galatasaray
2016-2018 Deportivo La Coruña
2018-2019 El-Vehda
2020 Deportivo La Coruña
2021 Fatih Karagümrük
2021 Hatayspor
2021-2022 İstanbul Başakşehir
2022 Göztepe
2023- Intercity
Emre Çolak'ın Millî takım kariyeri:
2006 Türkiye U-15
2006-2007 Türkiye U-16
2007-2008 Türkiye U-17
2008-2009 Türkiye U-18
2009-2010 Türkiye U-19
2010-2012 Türkiye U-21
2012-2015 Türkiye Türkiye A2
2012-2017 Türkiye
İspanya 3. Lig ekiplerinden CF Intercity ile geçtiğimiz ay sözleşme imzalayan Emre Çolak, futbolu bıraktığını açıkladı.
Emre Çolak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin."