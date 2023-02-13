Galatasaray'ın eski futbolcusu Emre Çolak kimdir, nereli ve kaç yaşında? Futbolu bıraktığını açıklayan Emre Çolak'ın oynadığı takımlar!

Emre Çolak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını belirtti. Böylelikle, geçtiğimiz ay sonunda İspanya 3. Lig ekiplerinden CF Intercity ile sezon sonuna dek sözleşme imzalayan Emre Çolak imzayı attıktan 17 gün sonra futbolu bıraktığını duyurmuş oldu. Emre Çolak'ın paylaşımına çok sayıda yorum geldi.

EMRE ÇOLAK KİMDİR?

Emre Çolak 20 Mayıs 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Emre Çolak son olarak İspanya'da Primera División RFEF (3. lig) takımlarından Intercity'de oynuyordu.

GALATASARAY'IN ESKİ FUTBOLCUSU EMRE ÇOLAK'IN OYNADIĞI TAKIMLAR

Emre Çolak'ın profesyonel futbol kariyeri:

2009-2016 Galatasaray

2016-2018 Deportivo La Coruña

2018-2019 El-Vehda

2020 Deportivo La Coruña

2021 Fatih Karagümrük

2021 Hatayspor

2021-2022 İstanbul Başakşehir

2022 Göztepe

2023- Intercity

Emre Çolak'ın Millî takım kariyeri:

2006 Türkiye U-15

2006-2007 Türkiye U-16

2007-2008 Türkiye U-17

2008-2009 Türkiye U-18

2009-2010 Türkiye U-19

2010-2012 Türkiye U-21

2012-2015 Türkiye Türkiye A2

2012-2017 Türkiye

EMRE ÇOLAK FUTBOLU BIRAKTI MI?

İspanya 3. Lig ekiplerinden CF Intercity ile geçtiğimiz ay sözleşme imzalayan Emre Çolak, futbolu bıraktığını açıkladı.

Emre Çolak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin."

