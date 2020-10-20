SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın eski futbolcusu Harry Kewell koronavirüse yakalandı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Harry Kewell koronavirüse yakalandı

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.10.2020 19:17 | Son Güncelleme

İngiltere 4. Lig (League Two) kulüplerinden Oldham Athletic'i çalıştıran Harry Kewell, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Harry Kewell koronavirüse yakalandı

Kulüpten yapılan açıklamada, bir dönem Galatasaray forması da giyen 42 yaşındaki Kewell'ın testinin pozitif çıktığı ve evde karantinaya devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, bugünkü Carlisle United maçında takımın başında antrenör Alan Maybury'nin görev yapacağı ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duş sonrası olay poz! Duş sonrası olay poz!
Kriz tırmanıyor! Isınmaya bile çıkmadı...Kriz tırmanıyor! Isınmaya bile çıkmadı...
Büyük heyecanın saati belli oldu!Büyük heyecanın saati belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Ölüm döşeğinde! Son hali şoke etti
Ölüm döşeğinde! Son hali şoke etti
Mikrofonu açık unuttu canlı yayında küfür etti!
Mikrofonu açık unuttu canlı yayında küfür etti!
Kriz tırmanıyor! Isınmaya bile çıkmadı...
Kriz tırmanıyor! Isınmaya bile çıkmadı...
G.Saray'da 14 yıl sonra bir ilk!
G.Saray'da 14 yıl sonra bir ilk!
Beşiktaş'ta büyük şok! 6 milyon euro istiyorlar...
Beşiktaş'ta büyük şok! 6 milyon euro istiyorlar...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Geri dönüyorlar! Son dakika bombası...
Geri dönüyorlar! Son dakika bombası...
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
Onyekuru geri dönüyor!
Onyekuru geri dönüyor!
Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor!
Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'ın eski futbolcusu Harry Kewell koronavirüse yakalandı
Galatasaray'ın eski yıldızı koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe'den ayrılan Garry Rodrigues Galatasaray'a gidiyor!
Yılın bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı Galatasaray'a geliyor!
Sofiane Feghouli yine kriz çıkardı! Isınma hareketlerine bile katılmadı
Kriz tırmanıyor! Isınmaya bile çıkmadı...
Galatasaray Erkek Basketbol takımının rakibi Dinamo Sassari
G.Saray'ın rakibi Dinamo Sassari
Galatasaray'dan son 14 sezonun en kötü lig başlangıcı
G.Saray'da 14 yıl sonra bir ilk!
Fatih Terim'den flaş Falcao açıklaması
Fatih Terim: İsim Falcao olunca...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.