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Galatasaray'ın eski futbolcusu Jimmy Durmaz'ın yeni adresi çok şaşırttı! 3. Lig'e imza attı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.01.2025 13:31
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Süper Lig'de daha önce birçok takımda forma giyen Galatasaray'ın eski oyuncularından Jimmy Durmaz'ın yeni adresi herkesi çok şaşırttı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın eski futbolcusu Jimmy Durmaz'ın yeni adresi çok şaşırttı! 3. Lig'e imza attı...

Daha önce Süper Lig'de Galatasaray, Gençlerbirliği, Karagümrük gibi takımlarda, Avrupa'da Olympiakos ve Touluse gibi takımlarda forma giymiş olan Jimmy Durmaz'ın yeni takımı belli oldu.

3'NCÜ LİGE GİTTİ

jimmy-durmaz-3-lig-ekibi-etimesgut-belediyespora-transfer-oldu

35 yaşındaki oyuncu 3. Lig takımlarından Etimesgut Belediyespor, Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün açıklamasına göre imza töreni, Etimesgut Belediyespor Kulübü Başkanı Ümit Ozan, yöneticiler ve teknik direktör Cafer Elek'in de katılımıyla kulüp tesislerinde yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Ümit Ozan, Jimmy Durmaz'a başarılar dileyerek, "Jimmy Durmaz gibi deneyimli bir futbolcuyu takımımıza kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Onun tecrübesi ve kalitesi, takımımıza önemli bir katkı sağlayacak. Bu transfer, kulübümüzün hedefleri doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır. " değerlendirmesinde bulundu.

"KULÜBÜN HEDEFLERİ HEYECANLANDIRDI"

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Jimmy Durmaz ise "Etimesgutspor'a transfer olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Kulübün projesi ve hedefleri beni çok heyecanlandırdı. Burada başarılı olmak ve takımıma katkıda bulunmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Etimesgut Belediyespor, 3. Lig 2. Grup'ta 17 hafta sonunda 29 puanla 4. sırada yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Gençlerbirliği Etimesgut son dakika galatasaray karagümrük
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