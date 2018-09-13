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Galatasaray'ın eski futbolcusu Lincoln scout oluyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.09.2018 09:13 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski futbolcusu Cassio Lincoln, Bundesliga takımlarından Red Bull Leipzig için oyuncu arayacak.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Lincoln scout oluyor

Alman basınının haberine göre 3 yıl önce futbolu bırakan Lincoln, Red Bull Leipzig için Güney Amerika'dan futbolcu önerecek. Lincoln, Leipzig'in bu yaz kadrosuna kattığı Matheus Cunha transferinde de etkili olmuştu.

RANGNICK İLE BERABER ÇALIŞMIŞTI

Lincoln, Leipzig Sportif Direktörü Ralf Rangnick ile Schalke 04 ve Kaiserslautern'de beraber çalışmıştı. (SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig cassio lincoln Bundesliga red bull leipzig

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