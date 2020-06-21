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Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan'dan olay sözler!

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.06.2020 23:16 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın efsane futbolcularından olan Ümit Karan çok konuşulacak sözlerde bulundu.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan'dan olay sözler!

Galatasaray'ın son dakikada Gaziantep ile berabere kalmasından sonra sosyal medyada gündem tamamen hakeme çevrildi. Galatasaray'ın efsane oyuncularından olan Ümit Karan flaş açıklamalarda bulundu.

"OPERASYON YAPILDI"

Ümit Karan, "Bu hakemlerin yaptığı olay olay değil. Ben böyle bir şey görmedim. Galatasaray'ı 2 haftadır bitirdiler. Bize operasyon yapıldı. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

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