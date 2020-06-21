Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan'dan olay sözler!

Galatasaray'ın son dakikada Gaziantep ile berabere kalmasından sonra sosyal medyada gündem tamamen hakeme çevrildi. Galatasaray'ın efsane oyuncularından olan Ümit Karan flaş açıklamalarda bulundu.
Ümit Karan, "Bu hakemlerin yaptığı olay olay değil. Ben böyle bir şey görmedim. Galatasaray'ı 2 haftadır bitirdiler. Bize operasyon yapıldı. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.
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