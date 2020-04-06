Galatasaray'ın eski gözdesi Pato'dan mesaj: Dönmek istiyorum

Galatasaray'ın Radamel Falcao ve Mbaye Diagne transferleri öncesinde ciddi şekilde ilgilendiği ve Abdurrahim Albayrak'ın bizzat giderek görüştüğü Alexandre Pato, Çin'den transfer olduğu Sao Paulo'dan Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığını söyledi.
30 yaşındaki yıldız oyuncu, "Avrupa'ya dönmek isterim. Milan'a dönersem de benim için güzel olur. Burada Libertadores'i kazanıp, geri dönmeyi umuyorum" dedi.
Eski takımı Milan için konuşan Brezilyalı oyuncu, "Milan'ı uzun yıllardır bu kadar zor durumda görmek benim için üzücü. Kulüp tekrar başlamaya çalışıyor, taraftarların da güveni olduğunu görüyorum. Ibrahimovic genç oyuncular için çok değerli, çok iyi bir golcü" ifadelerini kullandı.
2013'te Milan'dan ayrılan Pato, 5,5 yıl oynadığı İtalyan ekibinde 150 maçta 63 gol kaydetmişti.
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