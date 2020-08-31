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Galatasaray'ın eski oyuncusu Yuto Nagatomo, Marsilya'yla anlaştı

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.08.2020 18:12 | Son Güncelleme

Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya'da teknik direktör Andre Villas-Boas, Galatasaray'la yollarını ayıran Japon sol bek oyuncusu Yuto Nagatomo'yu transfer ettiklerini açıkladı.

Galatasaray'ın eski oyuncusu Yuto Nagatomo, Marsilya'yla anlaştı

Olimpik Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas-Boas, Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo'yu transfer ettiklerini açıkladı.

Portekizli teknik adam, "Yuto, dün Marsilya'ya geldi. Bugün (Pazartesi) sağlık kontrollerinden geçecek. Tecrübeli ve lider bir oyuncu arıyorduk. Yuto Nagatomo, son iki sezonda Galatasaray formasıyla 11 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Jordan Amavi için harika bir alternatif olacak. Bundan sonra sol bek mevkisinden çok daha istikrarlı performanslar alacağız." ifadelerini kullandı.

Yuto Nagatomo son resmi maçını Galatasaray'ın Süper Lig'de 28.12.2019 tarihinde çıktığı Antalyaspor maçında oynamıştı.

Galatasaray'ın kiralama ve bonservis dahil toplam 3.5 milyon euro karşılığında Inter'den transfer ettiği Nagatomo, Parçalı formayla 65 maçta 3 gol atıp 7 asist yaptı.

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