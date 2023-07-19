SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Galatasaray'ın eski oyuncusunu Fenerbahçe kaptı! Sarı-kırmızılılardan olaylı ayrılmıştı...

Galatasaray'ın eski oyuncusunu Fenerbahçe kaptı! Sarı-kırmızılılardan olaylı ayrılmıştı...

19.07.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Bartuğ Elmaz, resmi imza ve sağlık kontrolü için İstanbul’a geldi. 1 Temmuz 2022 tarihinde Galatasaray'dan ayrılan Bartuğ Elmaz, Fransa'nın Marsilya takımına transfer olmuştu.

Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz transferine son noktayı koydu. Hem Marsilya hem de Bartuğ ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, genç oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirmek için İstanbul'a getirdi.

ALİ KOÇ'TAN GENÇLİK FORMÜLÜ

1652174338423-bartug-elmaz-1643619875-79414

Arda Güler'in satışından sonra genç oyunculara yönelen Ali Koç, sarı-lacivertli takıma aynı statüde oyuncular kazandırmaya devam ediyor. Yapılan büyük transferlerin yanında bu tarz oyuncuları da kadroya katmaya devam etmesi beklenen Fenerbahçe yönetiminin resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.

GALATASARAY'DAN OLAYLI AYRILMIŞTI

64b6b1c04e3fe0139c5790e2

Galatasaray'ın kendisi için yaptığı teklifi reddeden Bartuğ Elmaz, Marsilya'ya transfer olarak sarı-kırmızılı taraftarın tepkisini çekmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'de aynı anda 11 ayrılık birden!Fenerbahçe'de aynı anda 11 ayrılık birden!
Anahtar Kelimeler:
Bartuğ Elmaz fenerbahçe galatasaray bartuğ elmaz sözleşme

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Günün Videosu

Arda Günder, Fenerbahçe'ye geliyor! Çektikleri video 2 milyondan fazla izlendi
Arda Günder, Fenerbahçe'ye geliyor! Çektikleri video 2 milyondan fazla izlendi
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medya bu Simpsons kehanetini konuşuyor! Sonbaharda savaş...

Sosyal medya bu Simpsons kehanetini konuşuyor! Sonbaharda savaş...

Rahatlığına hayran kalacaksınız! Yürüyüşlerinize keyif katacak Crocs modellerini keşfedin

Rahatlığına hayran kalacaksınız! Yürüyüşlerinize keyif katacak Crocs modellerini keşfedin

İneğe tecavüz etti! Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti

İneğe tecavüz etti! Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti

Gerçeği düğünden birkaç gün önce öğrendi! İptal etmeyi düşününce...

Gerçeği düğünden birkaç gün önce öğrendi! İptal etmeyi düşününce...

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.