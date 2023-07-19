Galatasaray'ın eski oyuncusunu Fenerbahçe kaptı! Sarı-kırmızılılardan olaylı ayrılmıştı...

Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz transferine son noktayı koydu. Hem Marsilya hem de Bartuğ ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, genç oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirmek için İstanbul'a getirdi.

ALİ KOÇ'TAN GENÇLİK FORMÜLÜ

Arda Güler'in satışından sonra genç oyunculara yönelen Ali Koç, sarı-lacivertli takıma aynı statüde oyuncular kazandırmaya devam ediyor. Yapılan büyük transferlerin yanında bu tarz oyuncuları da kadroya katmaya devam etmesi beklenen Fenerbahçe yönetiminin resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.

GALATASARAY'DAN OLAYLI AYRILMIŞTI

Galatasaray'ın kendisi için yaptığı teklifi reddeden Bartuğ Elmaz, Marsilya'ya transfer olarak sarı-kırmızılı taraftarın tepkisini çekmişti.

