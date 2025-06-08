Galatasaray'ın eski savunmacısı Marcao'dan sürpriz karar! Geri dönüyor...

Sarı-Kırmızılı ekibin eski savunma oyuncusu Marcao, Sevilla'daki geleceğiyle ilgili kararını verdi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Brezilyalı futbolcu Sevilla'dan ayrılmaya hazırlanıyor.
Habere göre, Marcao ülkesinden gelen çeşitli transfer tekliflerine sıcak bakıyor. 29 yaşındaki deneyimli stoper, yaz transfer döneminde İspanya’yı terk ederek Brezilya’ya dönmeyi planlıyor.
Kişisel şartlarda anlaşma sağlanması durumunda Sevilla’dan ayrılmaya hazır olan Marcao’nun, önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili nihai kararını vermesi bekleniyor.
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