SPOR

95
84
64
62
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'ın eski savunmacısı Marcao'dan sürpriz karar! Geri dönüyor...

Galatasaray'ın sevilen oyuncularından Marcao, İspanya ekibi Sevilla'daki geleceği ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın eski savunmacısı Marcao'dan sürpriz karar! Geri dönüyor...
Berker İşleyen
Marcao

Marcao

BRE Brezilya
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sevilla
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Sarı-Kırmızılı ekibin eski savunma oyuncusu Marcao, Sevilla'daki geleceğiyle ilgili kararını verdi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Brezilyalı futbolcu Sevilla'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

TEKLİFLERE AÇIK

GettyImages-1239085530

Habere göre, Marcao ülkesinden gelen çeşitli transfer tekliflerine sıcak bakıyor. 29 yaşındaki deneyimli stoper, yaz transfer döneminde İspanya’yı terk ederek Brezilya’ya dönmeyi planlıyor.

KARAR AŞAMASINDA

thumbs_b_c_8c37dde1b26579456f3014c8022d144b

Kişisel şartlarda anlaşma sağlanması durumunda Sevilla’dan ayrılmaya hazır olan Marcao’nun, önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili nihai kararını vermesi bekleniyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'dan Osimhen için açıklama! Kesin gözüyle bakılıyor...Galatasaray'dan Osimhen için açıklama! Kesin gözüyle bakılıyor...
Mertens'ten İtalyanlara Osimhen açıklaması!Mertens'ten İtalyanlara Osimhen açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Marcao son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Önce İngiltere şimdi de Almanya... Avrupa savaşa hazırlanıyor! Tarih bile verildi

Önce İngiltere şimdi de Almanya... Avrupa savaşa hazırlanıyor! Tarih bile verildi

O ülkede kan donduran görüntüler! Başkan adayına suikast girişimi... Başından vuruldu!

O ülkede kan donduran görüntüler! Başkan adayına suikast girişimi... Başından vuruldu!

Galatasaray'dan Osimhen için açıklama! Kesin gözüyle bakılıyor...

Galatasaray'dan Osimhen için açıklama! Kesin gözüyle bakılıyor...

Fenerbahçe bin pişman... İşte Mourinho'nun yerine gelecek isim

Fenerbahçe bin pişman... İşte Mourinho'nun yerine gelecek isim

Arda Güler ile intikam alacaklar! Milli yıldıza reddedemeyeceği teklif...

Arda Güler ile intikam alacaklar! Milli yıldıza reddedemeyeceği teklif...

Galatasaray'da Osimhen'in yerine bir başka dünya yıldızı geliyor! İngiliz deviyle görüşmelere başlandı...

Galatasaray'da Osimhen'in yerine bir başka dünya yıldızı geliyor! İngiliz deviyle görüşmelere başlandı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.