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Galatasaray'ın eski yıldızı, 2. Lig'e transfer oldu! Eren Derdiyok'un yeni takımı şaşırttı...

23.06.2023 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de Kasımpaşa, Galatasaray, Göztepe ve Ankaragücü formalarını terleten Eren Derdiyok, 20 Ocak 2023'ten itibaren serbest oyuncu statüsünde yer alıyordu. Son olarak Ankaragücü'nde top koşturan Derdiyok, yaklaşık 6 aylık aranın ardından yeni takımına imza attı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın eski yıldızı, 2. Lig'e transfer oldu! Eren Derdiyok'un yeni takımı şaşırttı...

Türkiye'de son olarak Ankaragücü'nün formasını terleten ve 20 Ocak 2023'ten itibaren bonservisi elinde olan Eren Derdiyok, yaklaşık 6 aydır herhangi bir kulüple anlaşmamıştı. Bir dönem Galatasaray'da da top koşturan ve Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşayan tecrübeli futbolcu sürpriz bir imza attı.

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İsviçre Milli Takımı'nda da forma giyen golcü oyuncu, ülkesinin 2. Lig takımlarından FC Schaffhausen'e transfer oldu.

Geçen sezon MKE Ankaragücü formasını sadece 1 maçta 22 dakika giyen Derdiyok'un sözleşme detaylarıyla ilgili ise bilgi verilmedi.

35 yaşındaki futbolcu, Türkiye kariyerinde 2 Süper Lig, 1 Türkiye Süper Kupa ve 1 de 1. Lig şampiyonluğu elde etmişti.


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