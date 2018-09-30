Alex Telles'e büyük onur

Galatasaray’a 2014 Ocak ayında gelen ve 2016 Temmuz ayında ayrılan arasında forma giymiş olan Brezilyalı futbolcu Alex Telles, Porto’da büyük bir onura layık görüldü.
Geçtiğimiz sezonu Portekiz’de asist kralı olarak tamamlayan Alex Telles, Porto tarafından düzenlenen ‘Altın Ejderha’ ödül töreninde yılın futbolcusu seçildi. Törende konuşan Galatasaray’ın eski yıldızı Alex Telles “Bu anı tarif etmek gerçekten çok zor. Başkanıma bana böyle bir duyguyu yaşattığı için teşekkür ederim. Her zaman benimle olan eşime, takım arkadaşlarıma da teşekkürler. Çünkü onlar olmadan bu ödülü alamazdım. Çalışmalarımızın karşılığını aldık” dedi.
Hakkında çıkan transfer dedikoduları ile ilgili de açıklama yapan Alex Telles “Bu transfer dönemi söylentilerine alıştım artık. Sakinim ve geleceğimle ilgili düşünmüyorum. Porto ile bir sözleşmem var. Tekrar şampiyonluğu kazanmaktan başka bir şey düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.
Galatasaray ile aynı grupta yer alan Porto’da forma giyen Alex Telles, Schalke 04 ile oynanan grubun ilk maçında penaltı vuruşundan yararlanamamıştı.
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