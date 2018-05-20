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Galatasaray'ın eski yıldızı Badou Ndiaye'den flaş paylaşım!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 20.05.2018 15:32 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Stoke City'e sattığı Badou Ndiaye, Instagram hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Badou Ndiaye'den flaş paylaşım!

Galatasaray, geçtiğimiz yaz Osmanlıspor'dan transfer ettiği Badou Ndiaye'yi ara transfer döneminde 16 milyon euro karşılığında Stoke City'e satmıştı. Küme düşen Stoke City ile yalnızca ligin son haftasında oynadıkları Swansea City maçında galibiyet yaşayabilen Ndiaye'nin bir süredir Cim Bom'a geri dönebileceği konuşuluyordu.

Senegalli orta saha oyuncusunun dün Sarı Kırmızılılar'ın şampiyon olması üzerine Instagram hesabından yaptığı paylaşım da bu dedikoduları güçlendirdi. Ndiaye, eski takımı için yazdığı tebrik mesajında "Benim için sürpriz olmadı. En iyi takım şampiyon oldu. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
stoke city Badou N'diaye İngiltere

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