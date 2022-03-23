Galatasaray'ın eski yıldızı, ezeli rakibe gidiyor!

Geçtiğimiz sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, bu sezon beklentilerin çok altında kalmış ve mücadele ettiği tüm kulvarlarda istenen performansı gösterememişti. Sene sonunda birçok oyuncusunun sözleşmesi sona erecek olan Kartal, transfer için de kolları sıvadı. İşte Beşiktaş için gündeme gelen son dakika haberi...

Siyah beyazlılarda Vida'nın sözleşmesinin bitecek olması, Welinton'dan istenen performansın alınamaması, Montero'nun da düzenli forma giyememesi nedeniyle bu bölge için takviye araştırmalarına devam ediliyor.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF KORAY GÜNTER

Bu bağlamda devre arasında da gündeme gelen Koray Günter ismi ağırlık kazanıyor. Yönetimin ara dönemde de girişimde bulunduğu 27 yaşındaki savunmacı için kulübü Verona'ya teklif yapılacak.

4 MİLYON EURO

1.86 boyundaki oyuncu ile büyük oranda anlaşan siyah - beyazlıların İtalyan ekibine ise yaklaşık 3.5 - 4 milyon euro arasında bir rakam önereceği kaydedildi. Verona'nın sözleşmesi 2023'te bitecek olan Koray için bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması da giyen ve bu sezon Verona formasıyla 24 resmi maça çıkan Koray Günter, 1 gol kaydetti.

(Fotomaç)



