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Galatasaray'ın eski yıldızı, futbola geri dönüyor! İşte yeni adresi...

24.03.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da oynadığı dönemde sarı - kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Wesley Sneijder, futbola geri dönüyor. Hollandalı efsane, yeşil sahalarda bu kez teknik direktör olarak görev yapacak. İşte Sneijder hakkında gündeme gelen o iddia...

Galatasaray'ın eski yıldızı, futbola geri dönüyor! İşte yeni adresi...

Futbol kariyerinde Ajax, Real Madrid ve Inter gibi kulüplerde uzun süre boyunca forma giymiş ve Galatasaray'da oynadığı dönemde sarı - kırmızılı taraftarlar tarafından çok sevilen Wesley Sneijder için gündeme flaş bir iddia geldi. 2019 yılında futbolu bıraktığını açıklayan Hollandalı yıldız bu kez sahalara teknik direktör olarak geri dönüyor. İşte detaylar...

UTRECHT'İN HOCA ADAYI

Hollanda basını, Wesley Sneijder'ın FC Utrecht'in teknik direktör adaylarından biri olduğunu yazdı. İlk sırada ise bir diğer Hollandalı eski futbolcu Van Bommel var. Eğer Van Bommel'le anlaşma olmazsa Sneijder'e teklif götürülecek.

GALATASARAY İLE ADI ANILMIŞTI

Wesley Sneijder'in bir dönem Galatasaray ile de anılmıştı. Sarı-kırmızılılar Domenec Torrent'i takımın başına getirdiğinde 37 yaşındaki emekli futbolcuya yardımcı hocalık teklif etmiş, Sneijder bu teklifi kabul etmemişti.

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UNUTULMAZLAR ARASINA GİRMİŞTİ

Wesley Sneijder, Galatasaray'da 2013-2017 yılları arasında forma giydi. Sarı-kırmızılılar ile 175 maça çıkıp 46 gol 27 asistlik performans ortaya koyan Hollandalı yıldız, gösterdiği performans ve elde ettiği şampiyonluklar ile unutulmazlar arasına girmeyi başarmıştı.

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Wesley Sneijder
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