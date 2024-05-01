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Galatasaray'ın eski yıldızı Mbaye Diagne, Arabistan'da fırtına gibi esiyor!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.05.2024 08:10
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Bir dönem Süper Lig'de Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük formaları giyen Mbaye Diagne, sezon başında Suudi Arabistan 2. Lig ekiplerinden Al-Qadsiah'a transfer olmuştu. Buradaki performansıyla gol krallığına oynayan Diagne ligin en çok konuşulan isimlerinden olmayı başardı. İşte detaylar...

Geride kalan sezon Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne, yaz transfer sezonunda Suudi Arabistan 2. Lig ekiplerinden Al-Qadsiah'a imza atmıştı. 32 yaşındaki futbolcu, ligin 30. haftasında oynanan Qaisoma maçında hat-trick yaptı ve yükselen performansını sürdürdü.

ARABİSTAN'IN YOLUNU TUTTU

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Senegalli santrfor, Fatih Karagümrük'ten ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu. Suudi Arabistan 2. Lig ekiplerinden Al-Qadsiah, sezon başı tecrübeli santrforu kadrosuna kattığını resmen açıklamıştı.

SON MAÇTA HAT-TRICK

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Suudi Arabistan 2. Lig'in 30. haftasında Al-Qadsiah ile Qaisoma kozlarını paylaştı. Müsabakayı Al-Qadsiah 3-1'lik skorla kazandı. Maçta Mbaye Diagne, attığı 3 golle yıldızlaştı.

29 MAÇTA 19 GOL

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Mbaye Diagne, bu sezon Al-Qadsiah takımı ile toplam 29 maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu müsabakalarda 19 kez gol sevinci yaşarken, 3 kez de asist performansı sergiledi. Senegalli futbolcu, Suudi Arabistan 2. Lig'in en fazla gol atan futbolcusu konumunda.

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