Galatasaray'ın eski yıldızı Mbaye Diagne, Arabistan'da fırtına gibi esiyor!

Geride kalan sezon Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne, yaz transfer sezonunda Suudi Arabistan 2. Lig ekiplerinden Al-Qadsiah'a imza atmıştı. 32 yaşındaki futbolcu, ligin 30. haftasında oynanan Qaisoma maçında hat-trick yaptı ve yükselen performansını sürdürdü.

ARABİSTAN'IN YOLUNU TUTTU

Senegalli santrfor, Fatih Karagümrük'ten ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu. Suudi Arabistan 2. Lig ekiplerinden Al-Qadsiah, sezon başı tecrübeli santrforu kadrosuna kattığını resmen açıklamıştı.

SON MAÇTA HAT-TRICK

Suudi Arabistan 2. Lig'in 30. haftasında Al-Qadsiah ile Qaisoma kozlarını paylaştı. Müsabakayı Al-Qadsiah 3-1'lik skorla kazandı. Maçta Mbaye Diagne, attığı 3 golle yıldızlaştı.

29 MAÇTA 19 GOL

Mbaye Diagne, bu sezon Al-Qadsiah takımı ile toplam 29 maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu müsabakalarda 19 kez gol sevinci yaşarken, 3 kez de asist performansı sergiledi. Senegalli futbolcu, Suudi Arabistan 2. Lig'in en fazla gol atan futbolcusu konumunda.





